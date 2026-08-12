紐約亞裔夫妻度假驚見陌生女「進家門」竟是門衛給的鑰匙

長島市豪華公寓示意圖；與新聞無關。（美聯社）

據紐約郵報報導，一對來自皇后區 的亞裔 夫妻表示，他們度假期間竟透過家中監視器發現，一名陌生女子正悠閒地待在自己的公寓裡。更令人震驚的是，夫妻倆聲稱，這一切竟是因為豪華大樓的門衛將公寓鑰匙交給了這名闖入者。

Bill Kim和Yelim Kim住在長島市 （Long Island City）Purves Street一棟高級公寓。7月24日，夫妻倆外出度假期間，家中的保全系統突然傳來警報，通知他們有人進入了家中。

當他們查看監視器的即時畫面時，眼前的景象令兩人驚恐不已，一名陌生女子正在他們的公寓裡四處走動，甚至自己拿飲料來喝，還悠閒地坐在他們的沙發上休息。

Yelim告訴紐約郵報，當時正是他們黃石國家公園（Yellowstone National Park）之旅的最後一晚。看到監視器畫面的那一刻，她腦中只有一個念頭，「恐慌、恐慌、還是恐慌。」

Bill接受FOX 5訪問時表示，「我完全不敢相信。我真的無法相信自己看到的東西。我們忍不住想，如果我們沒有透過攝影機發現她，她到底會做什麼？」

然而，事情接下來變得更加令人不安。

監視器畫面顯示，這名女子後來發現自己正在被攝影機拍攝，竟直接將攝影機從原本放置的書架上扯了下來。

Bill難以置信地說，「如果我們沒有安裝監視器，她是不是就會一直待在那裡？當時已經接近晚上11點了。她會不會甚至睡在我們的床上？」

原本應該在長途旅行後好好放鬆的假期最後一晚，卻因此「完全被打亂」。Bill周二晚上接受紐約郵報訪問時表示，夫妻倆將監視器畫面錄了下來，並不得不待在國家公園的蒙古包（yurt）裡，花上「好幾個小時」打電話聯絡警方和朋友。

Yelim隨後致電當地警察分局，但她表示，自己甚至必須「說服警方這不是惡作劇」。

在警方抵達之前，夫妻倆的兩名朋友先趕到了這棟位於長島市的高級住宅大樓。其中一名朋友甚至直接敲開夫妻倆的房門，與那名陌生女子正面碰上。

Yelim說，「他這樣做真的非常愚蠢，但同時也非常勇敢。」

這名女子被要求離開公寓後，當時確實離開了。然而，幾分鐘後，她竟然再次折返，還拿出一串鑰匙，親自開門重新進入公寓。

Yelim表示，「我的朋友看到她手裡拿著好幾把鑰匙在摸索。所以她手上不只一套鑰匙，而她拿其中一把開門，又走了進來。」

不久後，警方抵達現場，這名女子最後被送上救護車。

事後，大樓管理方透過電子郵件通知住戶，表示這名女子當時假扮成替Kim夫婦遛狗的人，並由一名門衛放行，讓她搭乘電梯前往夫妻倆的公寓。

根據紐約郵報取得的相關電郵內容，涉事門衛事後已被調離該物業，大樓方面也表示將進一步加強保全措施。

然而，這名女子似乎並未就此罷手。

第一次事件發生兩天後，她竟再次出現在大樓外。她聲稱自己是來找某個人的，並試圖進入大樓，但這一次遭到拒絕。

Yelim回憶說，「我們當時非常害怕。我看到她的時候，整個胃都痛了。我真的不敢相信，她竟然又回到這裡。」

她表示，這名女子第二次出現時，身上穿著與第一次闖入公寓時一模一樣的洋裝和高跟鞋。夫妻倆在大廳看到她時，她「看起來非常痛苦」。

Bill則表示，當時女子手上還戴著一條醫院手環，「看起來她好像剛從醫院出院，就直接又回來了」。

目前，這名女子的身分尚未公開，她也尚未遭到起訴。不過，紐約警察局（NYPD）目前正以竊盜入侵（burglary）案件方向展開調查。

夫妻倆表示，幸好家中的任何財物都沒有遭到竊取。盡管如此，這對夫妻仍然無法因此安心。

Bill說，如今回到自己的公寓，讓他感覺「非常糟糕」。「這裡對我們來說已經不再是安全的地方了。」他說。

Yelim則表示，她「確實感覺自己被侵犯了」。她說，「我真的受到創傷。我不知道還能怎麼形容這件事。」

這對夫妻原本預計在9月續租，但如今兩人表示，正在「瘋狂地」尋找另一間公寓。

Bill說，「我們不能再住在這裡了。」