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史島女孩被煙火炸斷手指 相關公園局員工遭逮

記者胡聲橋╱紐約即時報導
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紐約警方繳獲的非法煙花。(本報檔案照)
紐約警方繳獲的非法煙花。(本報檔案照)

一名紐約市公園局(NYC Parks)員工11日晚間被警方逮捕，他涉嫌與當天早些時候發生在史泰登島的一起煙火爆炸事故有關。該事故導致一名10歲女孩失去了幾根手指。

市政官員稱，11日下午6時45分煙火事故發生時，這名24歲的市公園局員工正在史島位於米德蘭海灘(Midland Beach)的麥克阿瑟將軍公園(General Douglas MacArthur Park)上班。案情的具體情況尚不清楚，但有報導稱，這名受害女孩可能是在公共洗手間找到煙火的，而這名公園局員工很有可能幫助這名女孩點燃了煙火。警方稱，這名10歲女孩的手被炸傷，目前不清楚這名女孩失去了幾根手指。

一名認識受害女孩及其母親的鄰居說，截止12日下午，受害女孩仍在住院治療。據這名鄰居介紹，10日晚上，有一支男子棒球隊在公園球場打球，他們燃放了煙火。這名鄰居認為，受害女孩撿到的丟棄煙火就是這支男子棒球隊的隊員留下的。

涉事公園局員工被指犯有危害兒童罪(child endangerment)和魯莽危害罪(reckless endangerment)。市公園局沒有就此事發表評論。

根據紐約市法規，紐約市五大區所有公園都禁止燃放各種消費性煙火，包括仙女棒、鞭炮和火箭筒。

今年獨立日晚間，布碌崙(布魯克林)班森賀一家華人住房的門窗遭私放煙火震碎、震裂或損毀，周圍多戶居民的房屋也受嚴重影響；今年5月，布碌崙巴斯海灘(Bath Beach)人行道發生燃放煙火導致的爆炸事件，造成三名年輕男子受傷，其中一人失去了數根手指，另兩名年輕男子被燒傷。違禁燃放煙火已成為紐約市一個不容忽視的問題。

史島一名十歲女孩被煙火炸斷手指，相關公園局員工被逮捕。(谷歌街景圖)
史島一名十歲女孩被煙火炸斷手指，相關公園局員工被逮捕。(谷歌街景圖)

精華 FAQ

  • 事故發生在11日下午6時45分左右，造成一名10歲女孩手部重傷，並失去幾根手指；她截至12日仍在住院治療，傷勢相當嚴重。

  • 警方認為這名24歲員工與煙火事故有關，外界懷疑他可能協助女孩點燃煙火，因此被控危害兒童罪與魯莽危害罪，並在11日晚間遭逮。

  • 報導指出，紐約市公園全面禁止消費性煙火，但近年仍屢傳事故，包括布碌崙住家遭煙火損壞與巴斯海灘爆炸致多人受傷，顯示問題不容忽視。

紐約市 史泰登島

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