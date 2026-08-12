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紐約州府撥725萬元 援助1400名未成年移民

記者顏潔恩╱紐約即時報導
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紐約州長霍楚(左)、市長曼達尼(中)、以及州檢察長詹樂霞12日聯合宣布，將投入7...
紐約州長霍楚(左)、市長曼達尼(中)、以及州檢察長詹樂霞12日聯合宣布，將投入725萬元新資金，為紐約州1400名正面臨遣返程序的未成年無證移民提供法律援助。(取自州長辦公室Flickr)

紐約州霍楚(Kathy Hochul)、市長曼達尼(Zohran Mamdani)、以及州檢察長詹樂霞(Letitia James)12日聯合宣布，反對川普政府積極推動的聯邦移民執法活動，提醒紐約客了解自身享有的權利與法律保障；與此同時，州府將投入725萬元新資金，為紐約州1400名正面臨遣返程序的未成年無證移民提供法律援助，此前他們已因聯邦合約終止而失去法律代理服務。

川普政府於7月31日結束為無成人陪伴的移民兒童提供法律代理服務的合約，全美約2萬名正面臨移民法庭或遣返程序的未成年，頓時失去法律依靠；在紐約州，共有1400名無成年人陪伴的移民面臨相關問題，而此刻被拘留的則有250多名兒童。

霍楚指出，紐約州不應有任何兒童在面臨移民程序時，必須獨自承受恐懼與不確定性，且身邊又欠缺倡導者和法律支援；她還指出，過去20年來聯邦政府依法保護移民兒童，歷屆民主、共和黨政府均遵守相關法律，然而川普政府對替代合約安排沒有提供明確的說明，導致紐約州和全美數以萬計的兒童失去服務。

為解決這個難題，紐約州新美國人辦公室(Office for New Americans)將於西語裔聯合會(Hispanic Federation)領導的法律服務機構聯盟簽訂總額725萬元的合同，協助此前獲得聯邦計畫服務的無證移民；該辦公室目前通過社區網路，提供移民熱線、快捷的法律援助、以及「了解你的權利」(Know Your Rights)培訓等服務。隨著美國移民及海關執法局(ICE)移民執法行動升級，州府也呼籲紐約客要多了解自身的移民權利。

詹樂霞表示，將與州府持續保護紐約移民，並反對可能讓家庭和社區面臨風險的聯邦政府越權行動，「每一名紐約人都應享有公平接受司法審理的機會，以及獲得司法救濟的權利。」

曼達尼則表示，紐約市今年已投入創紀錄的1.53億元，用於移民法律代理服務，並以數十種語言擴大「了解你的權利」宣導，同時進一步強化市府機構與聯邦移民執法部門之間的「防火牆」，「我們不會停止努力，直到這座城市建立的價值真正體現在五大區的每一個角落。」

精華 FAQ

  • 這筆725萬元新資金主要用於協助紐約州1400名面臨遣返程序的未成年無證移民，特別是那些因聯邦合約終止而失去原有法律代理服務的兒童。

  • 因川普政府於7月31日終止為無成人陪伴移民兒童提供法律代理服務的合約，全美約2萬名未成年因此失去法律依靠，紐約州內也有1400名兒童受影響。

  • 霍楚、曼達尼與詹樂霞共同表態反對聯邦執法升級，並透過法律援助、熱線與「了解你的權利」宣導，強化移民社區的法律保障與防火牆。

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