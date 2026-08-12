油價貴到吃不消…紐約加油站「跳舞15秒」立省15元

從美國東岸到西岸，車主都在承受汽油價格上漲帶來的壓力。隨著美國與伊朗之間的衝突持續，油價也進一步攀升。（美聯社）

據紐約郵報報導，來自紐約州 薩拉托加郡（Saratoga County）的拉波因特（Denise Lapointe）是一名60多歲、個性自由奔放的單身女性。她也是當地一群「扭腰擺臀」居民中的一員，最近透過在半月鎮（Halfmoon）的 Sunoco加油站 參加「跳舞換折扣」（Dance for a Discount）挑戰，用舞蹈換取加油優惠。

「我省了15元」興奮的拉波因特告訴紐約郵報。她是這家卡車休息站爆紅影片中唯一一名跳舞的女性，而這支影片目前在社群媒體上已累積近1000萬次觀看。

拉波因特表示，她日前在紐約州半月鎮的Sunoco加油站即興跳了一段舞，結果直接省下15美元，讓當地這場「跳舞換折扣」活動一夕之間在網路上爆紅。

「我就隨著自己的節奏跳，一邊唱著『我跳舞是為了折扣，我跳舞是為了折扣。』」拉波因特說，「我只是做那個傻傻又搞笑的自己。」

這些搞怪又充滿節奏感的舞步，讓這名公車司機、也是一名孩子的母親，以及其他響應這項網路挑戰的參與者，都獲得了加油總金額20%的折扣。

這家加油站位於NY-146公路旁，距離紐約市約3小時車程。

對這個紐約州北部社區中精打細算的居民而言，這筆折扣無疑是一場及時雨。隨著生活成本持續攀升，從汽油到日常用品，各項開支都讓人感受到越來越大的經濟壓力，因此任何一點節省都顯得格外珍貴。

從美國東岸到西岸，車主都在承受汽油價 格上漲帶來的壓力。隨著美國與伊朗之間的衝突持續，油價也進一步攀升。

紐約市及周邊地區的駕駛人同樣深受高油價影響，而加州居民受到的衝擊更為明顯，目前每加侖汽油價格約達6美元。

與此同時，租金也創下歷史新高，部分地區每月甚至超過6600美元；全美食品雜貨價格也持續上漲。對拉波因特 這類精打細算的消費者來說，為了省錢「扭一扭」自然也沒什麼不好。

「現在有很多人在經濟上真的很辛苦，尤其是大家庭和老年人。能省一點是一點。」她說。

她也很感謝半月鎮的Sunoco，讓她有機會一邊跳舞、一邊省錢。拉波因特表示，「他們的員工真的很棒，非常親切、腳踏實地，總是讓客人感覺受到歡迎。我們就像一家人。」

23歲的西爾托里（Paulina Sirtori）是這家加油站的社群媒體經理，也是這場爆紅活動背後的創意發想者。

她告訴紐約郵報，自己與店經理瑪麗（Eva Marie）以及其他員工，都希望為熟客和新客戶提供一點急需的「喘息空間」，幫助大家在物價高漲之際減輕一些負擔。

「我們的目標就是盡可能善待每一位客人。」西爾托里說。

西爾托里最近才從雪城大學（Syracuse University）畢業，而這份畢業後的第一份工作，也讓這名年輕人迅速展現了自己的創意。

「我們到處聽到人們抱怨最多的一件事，就是汽油實在太貴了。所以我們真的希望能做點什麼，稍微幫大家減輕一些負擔。」

這名Z世代年輕人受到惠妮休斯頓（Whitney Houston）經典歌曲〈I Wanna Dance With Somebody〉 的啟發，在7月30日推出活動，要求顧客至少跳舞15秒，就能獲得加油折扣。

有人跳得非常起勁，有人甚至直接「蹲低」大跳，現場笑聲不斷。

「Bill是我們第一個跳舞的人。他開始跳甩臀舞（twerking），然後一直往下蹲，能多低就多低。」西爾托里笑著回憶，「接著是Dan，他把臀部往外甩，還甩著頭，稱那是他的『麥可傑克森的招牌動作』。」

這些節奏十足、搞笑又瘋狂的舞蹈影片迅速在網路上爆紅，也吸引大批希望獲得折扣的民眾專程前往這家加油站。

許多人甚至願意「大跳一場」，只為了讓自己的加油帳單再便宜一些。

不過，西爾托里表示，這家店很快就會結束目前的「跳舞換折扣」活動，接下來將推出另一種同樣有趣、同時也能幫助顧客省錢的新方式。

至於新活動的細節，她目前仍暫時保持神秘。

「大多數時候，人們來這裡是出於生活需要，而不是真的想花很多錢。」她說。

因此，只要有人走進店裡，「我們就希望他們能露出笑容，好好享受一下。我們只是希望能在這段艱難的時期，為大家帶來一點快樂。」

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