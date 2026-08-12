紐約前華裔警探涉毆打被銬在押犯 遭起訴

示意圖。（路透）

布碌崙 (布魯克林 )地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)11日宣布，一名現已離職的市警察局華裔 警探(Detective)涉嫌在位於卡羅爾坡(Carroll Slope)的市警76分局的拘留室內毆打一名男子，這名警探被指控犯有攻擊罪、瀆職罪及其他相關罪行。

這名被指控的前華裔警探是現年51歲的伍雷蒙德(Raymond Ng，音譯)，曾是市警76分局的警員。根據調查，今年1月19日上午，一名49歲、無犯罪紀錄的男子接到一名警探的電話後，前往第76分局自首，承認自己犯有攻擊罪。當時該警探不在76分局，由被告伍雷蒙德負責辦理逮捕手續，並為該男子戴上手銬。

警局視頻顯示，伍雷蒙德將這名男子帶到拘留室(holding cell)，開始解開手銬，但隨後停了下來，並將仍戴著手銬的男子推進了一件牢房(cell)。影片進一步顯示，被捕男子在被告關上牢房門時，試圖向他吐口水或假裝吐口水。被告被指控在進入牢房後，試圖踢打這名男子，並在右手拿著門鎖的情況下，反復毆打這名男子。被告將這名男子推到牆上和牢房欄杆上，繼續用右手反復擊打受害者的臉部，直至其他警員介入。

受害者眼眶骨折，臉部有擦傷，頭部和右肩出血、淤傷和疼痛。他被送往紐約長老會/衛理公會醫院接受治療後出院。針對他的輕罪指控已被撤銷。

伍雷蒙德被指控犯有二級和三級攻擊罪、瀆職罪、二級和三級威脅罪以及四級非法持有武器罪。他在布碌崙高等法院法官陳丹尼(Denny Chun)的法庭上接受傳訊。他被無保釋放，並被勒令於10月28日再次出庭。

相關資料顯示，伍雷蒙德2015年加入市警察局，先後在特別受害者部警探辦公室、通緝組(warrant section)、88分局和76分局工作過。

布碌崙地區檢察官蔣沙樂就此案表示，「我們期望警務人員即使在受到挑釁時，也能保持正直的品行並和尊重他人。這名被告涉嫌未能履行這一職責，在警局內暴力襲擊了一名無力反抗的被銬在押人員。這種行為是不可接受的，我們將追究其責任」。