10年助上千中國人假結婚移民美國 紐約華人團伙被起訴

一個以華人為主的商業性婚姻團伙在十年內為超過1000名外國人辦理與美國公民的虛假婚姻，以騙取美國合法移民身分，受益者中絕大多數為中國人。圖中露臉男子為團伙成員之一Anthony Cheng。(取自起訴書，檢方提供)

紐約南區聯邦檢察官辦公室12日公開一份起訴書，指控一個以華人 為主的商業婚姻團伙在十年內幫助超過1000名外國人透過虛假婚姻取得美國合法身分，受益者絕大多數為中國公民。

根據起訴書，名為Amy Cheng、Xiao Mei Chan、Christine Lu、Xiao Yan Chen以及Gang Zheng的五名華人為團伙核心，充當仲介，為外國人尋找有資格為配偶提供移民 擔保的美國公民配對，並與不法律師、報稅及婚慶業者合作，為其「客戶」操辦整套跨國婚姻及婚姻綠卡 流程，並向每名「客戶」收取最高10萬元酬金。其中Amy Cheng從2016年8月即開始從事此違法行為，是團伙中從業經歷最久的嫌疑人。

起訴書指，以Amy Cheng為首的團伙分工精細，有專人尋覓符合條件的美國公民，在取得對方同意後，向其支付最高3萬元，並分三期支付。通常，配對者的首次見面即是在婚姻登記機構，拿到結婚證後，團伙立即安排婚禮，然後迅速使用準備好的虛假文件前往移民局(USCIS)辦理移民手續。在外國公民取得綠卡前，該團伙成員還會負責確保參與虛假婚姻的美國公民繼續配合行動，以便應付移民審查，而在綠卡面談前，他們還會為假夫妻提供「培訓」服務。而在外國人的綠卡辦理成功或失敗後，他們還會協助雙方離婚。

根據起訴書，Amy Cheng團伙安排虛假婚姻的地點除紐約外，還包括康州、麻州、賓州、佛州、肯塔基、田納西、喬治亞州，以及中國和萬那杜，招募到的美國公民中，至少14人為駐紮在肯塔基州的美國陸軍現役軍人。

Amy Cheng等11名被告各被控一項共謀實施婚姻欺詐及移民文件欺詐罪和一項共謀鼓勵外國人在美國非法居留罪。起訴並未針對經過該團伙之手獲得美國合法移民身分的外國人，但根據美國法律，如果當事人在知情情況下故意參與虛假婚姻並以虛假材料取得移民身分，將面臨嚴重後果，包括申請被拒、綠卡被撤銷以及刑事指控，即使已歸化入籍，亦存在被撤銷公民身分的可能。

該團伙尋覓美國人的觸手已伸入軍中，至少14名美國陸軍現役軍人成為配合騙婚的對象。(取自起訴書，檢方提供)