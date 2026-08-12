不談私生活？歐凱秀拒答「與未婚夫分手」卻公開凍卵細節

紐約州民主黨籍眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez）。（美聯社）

據紐約郵報報導，紐約州 民主黨籍眾議員歐凱秀 （Alexandria Ocasio-Cortez）日前強調，她不談論自己的私生活；然而就在幾天前，她才在社群平台發布影片，鉅細靡遺地公開自己目前接受生育療程的過程。

周三上午，歐凱秀離開位於皇后區 的公寓大樓，準備帶著她與交往多年的未婚夫羅伯茲（Riley Roberts）共同飼養的法國鬥牛犬Deco散步。紐約郵報記者當時詢問她，是否已與羅伯茲分手。

歐凱秀沒有正面回答，只面帶微笑地表示，「我不評論我的私生活，謝謝。」隨後便不再回應，也拒絕回答記者的進一步追問。

然而，就在過去一周，這位36歲的國會議員卻透過Instagram，向約960萬名追蹤者公開分享自己的私生活，其中包括她正在接受的冷凍卵子療程。

她發布的一段影片甚至完整展示了居家治療所使用的設備，包括藥瓶、注射器及其他醫療用品。影片最後，歐凱秀掀起上衣，以酒精棉片擦拭腹部，隨後自行注射藥物。打針前，她還說，「不要對這件事大驚小怪。」

外界普遍解讀，歐凱秀此舉可能與她未來的政治規畫有關，甚至有人認為，她正在為2028年角逐白宮做準備。

不過，歐凱秀強調，接受冷凍卵子療程是「我自己做出的選擇，讓我感覺自己能更掌控人生」。

她也駁斥外界對此事的各種猜測，包括有人認為她之所以冷凍卵子，是因為已與未婚夫分手；也有人認為，這代表她打算延後生育，以便投入2028年的總統大選。

歐凱秀與羅伯茲自2022年起訂婚。羅伯茲過去曾從事行銷及網頁開發工作，兩人也曾一同出席2021年的Met Gala。

對於冷凍卵子一事，歐凱秀本周持續在Instagram上分享療程進展，甚至形容自己「很有魄力（badass）」。

面對外界對她決定的各種猜測，她則強調，「如果人們想要對我的決定做出猜測，那就讓他們猜吧。我覺得自己有能力、有自主權做出這個選擇。」