我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10年助上千中國人假結婚來美 紐約華人團伙被起訴

威州進步派洪倫廷意外落敗 民主黨主流鬆口氣

不談私生活？歐凱秀拒答「與未婚夫分手」卻公開凍卵細節

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約州民主黨籍眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez）。...
紐約州民主黨籍眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez）。（美聯社）

據紐約郵報報導，紐約州民主黨籍眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez）日前強調，她不談論自己的私生活；然而就在幾天前，她才在社群平台發布影片，鉅細靡遺地公開自己目前接受生育療程的過程。

周三上午，歐凱秀離開位於皇后區的公寓大樓，準備帶著她與交往多年的未婚夫羅伯茲（Riley Roberts）共同飼養的法國鬥牛犬Deco散步。紐約郵報記者當時詢問她，是否已與羅伯茲分手。

歐凱秀沒有正面回答，只面帶微笑地表示，「我不評論我的私生活，謝謝。」隨後便不再回應，也拒絕回答記者的進一步追問。

然而，就在過去一周，這位36歲的國會議員卻透過Instagram，向約960萬名追蹤者公開分享自己的私生活，其中包括她正在接受的冷凍卵子療程。

她發布的一段影片甚至完整展示了居家治療所使用的設備，包括藥瓶、注射器及其他醫療用品。影片最後，歐凱秀掀起上衣，以酒精棉片擦拭腹部，隨後自行注射藥物。打針前，她還說，「不要對這件事大驚小怪。」

外界普遍解讀，歐凱秀此舉可能與她未來的政治規畫有關，甚至有人認為，她正在為2028年角逐白宮做準備。

不過，歐凱秀強調，接受冷凍卵子療程是「我自己做出的選擇，讓我感覺自己能更掌控人生」。

她也駁斥外界對此事的各種猜測，包括有人認為她之所以冷凍卵子，是因為已與未婚夫分手；也有人認為，這代表她打算延後生育，以便投入2028年的總統大選。

歐凱秀與羅伯茲自2022年起訂婚。羅伯茲過去曾從事行銷及網頁開發工作，兩人也曾一同出席2021年的Met Gala。

對於冷凍卵子一事，歐凱秀本周持續在Instagram上分享療程進展，甚至形容自己「很有魄力（badass）」。

面對外界對她決定的各種猜測，她則強調，「如果人們想要對我的決定做出猜測，那就讓他們猜吧。我覺得自己有能力、有自主權做出這個選擇。」

精華 FAQ

  • 她沒有正面證實或否認，只以微笑表示「我不評論我的私生活，謝謝」，之後便不再回應記者追問，刻意維持私人界線。

  • 她在Instagram分享自己接受生育療程的影片，包含藥瓶、注射器等設備，並拍到她掀衣、消毒腹部後自行注射藥物的過程。

  • 外界猜測可能與分手或準備2028年大選有關，但她強調這是自己做出的選擇，讓她更有掌控感，並表示外界怎麼猜都可以。

皇后區 紐約州 歐凱秀

上一則

紐約州健保公司擬再漲 聯合健保達52.1% 保戶喊「太離譜」

下一則

10年助上千中國人假結婚移民美國 紐約華人團伙被起訴
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

民主黨36歲眾議員歐凱秀凍卵「當眾」打針 自稱超酷有魄力

民主黨36歲眾議員歐凱秀凍卵「當眾」打針 自稱超酷有魄力
足球／雙雙曬婚戒 C羅宣布與交往十年喬治娜完婚

足球／雙雙曬婚戒 C羅宣布與交往十年喬治娜完婚
陳匡怡首談發文真相 點名陳柏霖、張孝全不是炒作

陳匡怡首談發文真相 點名陳柏霖、張孝全不是炒作
「無法再做情人」方志友與楊銘威11年婚姻告終：永遠是家人

「無法再做情人」方志友與楊銘威11年婚姻告終：永遠是家人

熱門新聞

Jack Shi買下位於皇后區森林小丘（Forest Hills）Ingram Street 20號的住宅，正是漫畫中彼得帕克（Peter Parker）與梅嬸的住址。（記者馬雯婷／攝影）

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

2026-08-07 16:00
32歲福州華女王楠紐約不幸病故，社區助其骨灰返回家鄉。(親子互助會提供)

華女從北卡隻身到紐約 不到一周病故 8大道華社助魂歸故里

2026-08-10 02:30
紐約港自由島(Liberty Island)附近8日晚間發生致命翻船事故，一艘載有14人的小型動力船，在自由女神像附近水域翻覆。圖為自由女神像。(記者高雲兒╱攝影)

自由女神像旁遊船翻覆 皇后區母女雙亡 船長被控13罪

2026-08-09 13:58
柯先生遭受車輛碰撞後，一度失去意識，經診斷，全身多數骨裂，並有大量開放性傷口。(受訪者提供)

獨／紐約網紅麵館新任華人主廚下班遇車禍重傷 肇事駕駛逃逸

2026-08-05 19:27
圖為等候在移民法庭外，準備逮捕出庭移民的ICE幹員。(路透)

獨／持C8卡華男紐約長島出席小庭被ICE抓捕 社區居民連署籲放

2026-08-05 18:26
資深華裔主播董愷悌(Kaity Tong)4日晚宣布將於本月底退休。(取自董愷悌臉書帳號)

紐約PIX11電視台資深華裔主播董愷悌宣布退休

2026-08-05 14:59

超人氣

更多 >
基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段

基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段
華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」
財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠
八種物品別用廚房紙巾清潔 擦濕盤子也NG

八種物品別用廚房紙巾清潔 擦濕盤子也NG
汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天

汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天