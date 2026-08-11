ICE密集現身皇后區多個移民社區 商家怨：顧客少了
美國移民及海關執法局(ICE)過去兩週在皇后區移民人口高度集中的社區明顯加強活動，範圍涵蓋艾姆赫斯特(Elmhurst)、東艾姆赫斯特(East Elmhurst)、可樂娜(Corona)及大學點(College Point)等地，引發居民與移民權益團體高度警覺。多個組織於10日聯合集會，要求聯邦當局停止在社區內擴大執法，並呼籲移民家庭預作準備。
移民權益組織「築路紐約」(Make the Road New York)民權及移民事務主要組織者柯蒂斯(Luba Cortés)指出，過去數週ICE人員在皇后區多個街區的現身次數較以往顯著增加，且行動時間涵蓋日間與傍晚，令不少移民家庭對外出工作、接送子女及與政府機關接觸產生顧慮。
「ICE正在加強在我們社區的活動，這是明確的趨勢。」柯蒂斯表示，「居民必須彼此照應，並持續透過社區網絡保護彼此權益。」
根據紐約市都市規劃局及市長辦公室最新人口統計，皇后區是全市移民比例最高、族裔最多元的行政區，約半數居民出生於海外。其中，可樂娜、艾姆赫斯特、傑克森高地(Jackson Heights)、東艾姆赫斯特、法拉盛及大學點等地，外國出生人口比例均達五成以上，與此次ICE活動增強的區域幾乎完全重疊。
這些社區長期聚居大量拉丁裔、亞裔及華裔移民。艾姆赫斯特與可樂娜向來是西語裔與亞裔移民的交匯處，而法拉盛與大學點則以華裔及其他東亞裔居民為大宗。ICE加強巡邏的消息傳開後，部分商家也反映顧客減少，顯示社區已出現寒蟬效應。
代表皇后區第34選區的州眾議員岡薩雷斯—羅哈斯(Jessica González-Rojas)在集會中強調，紐約市不會因聯邦移民執法而退縮。「我們不會被恐嚇至沉默。我們會捍衛鄰居、保護移民家庭，並為一個無論身分如何，人人都能安全、自由且有尊嚴生活的未來而努力。」她同時批評ICE在未與地方充分協調下擴大行動，可能破壞警民信任，並呼籲市府加強對移民的法律援助資源。
ICE近2週在艾姆赫斯特、東艾姆赫斯特、可樂娜及大學點等移民人口密集地區出現頻繁，且與當地外國出生人口高度重疊，讓社區明顯感受到執法壓力。 「築路紐約」等團體要求聯邦停止在社區內擴大執法，並提醒移民家庭預作準備。組織者指出，居民已因外出工作、接送子女與接觸政府機關而感到不安。 除了讓居民提高警覺，部分商家也反映顧客變少，出現寒蟬效應。州眾議員則批評ICE未充分與地方協調，可能削弱警民信任並影響移民獲得法律協助。
精華 FAQ
ICE近2週在艾姆赫斯特、東艾姆赫斯特、可樂娜及大學點等移民人口密集地區出現頻繁，且與當地外國出生人口高度重疊，讓社區明顯感受到執法壓力。
「築路紐約」等團體要求聯邦停止在社區內擴大執法，並提醒移民家庭預作準備。組織者指出，居民已因外出工作、接送子女與接觸政府機關而感到不安。
除了讓居民提高警覺，部分商家也反映顧客變少，出現寒蟬效應。州眾議員則批評ICE未充分與地方協調，可能削弱警民信任並影響移民獲得法律協助。
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