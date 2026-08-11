ICE密集現身皇后區多個移民社區 商家怨：顧客少了

代表皇后區第34選區的州眾議員岡薩雷斯—羅哈斯(Jessica González-Rojas)在集會中強調，紐約市不會因聯邦移民執法而退縮。(岡薩雷斯-羅哈斯競選團隊)

美國移民 及海關執法局(ICE )過去兩週在皇后區 移民人口高度集中的社區明顯加強活動，範圍涵蓋艾姆赫斯特(Elmhurst)、東艾姆赫斯特(East Elmhurst)、可樂娜(Corona)及大學點(College Point)等地，引發居民與移民權益團體高度警覺。多個組織於10日聯合集會，要求聯邦當局停止在社區內擴大執法，並呼籲移民家庭預作準備。

移民權益組織「築路紐約」(Make the Road New York)民權及移民事務主要組織者柯蒂斯(Luba Cortés)指出，過去數週ICE人員在皇后區多個街區的現身次數較以往顯著增加，且行動時間涵蓋日間與傍晚，令不少移民家庭對外出工作、接送子女及與政府機關接觸產生顧慮。

「ICE正在加強在我們社區的活動，這是明確的趨勢。」柯蒂斯表示，「居民必須彼此照應，並持續透過社區網絡保護彼此權益。」

根據紐約市都市規劃局及市長辦公室最新人口統計，皇后區是全市移民比例最高、族裔最多元的行政區，約半數居民出生於海外。其中，可樂娜、艾姆赫斯特、傑克森高地(Jackson Heights)、東艾姆赫斯特、法拉盛及大學點等地，外國出生人口比例均達五成以上，與此次ICE活動增強的區域幾乎完全重疊。

這些社區長期聚居大量拉丁裔、亞裔及華裔移民。艾姆赫斯特與可樂娜向來是西語裔與亞裔移民的交匯處，而法拉盛與大學點則以華裔及其他東亞裔居民為大宗。ICE加強巡邏的消息傳開後，部分商家也反映顧客減少，顯示社區已出現寒蟬效應。

代表皇后區第34選區的州眾議員岡薩雷斯—羅哈斯(Jessica González-Rojas)在集會中強調，紐約市不會因聯邦移民執法而退縮。「我們不會被恐嚇至沉默。我們會捍衛鄰居、保護移民家庭，並為一個無論身分如何，人人都能安全、自由且有尊嚴生活的未來而努力。」她同時批評ICE在未與地方充分協調下擴大行動，可能破壞警民信任，並呼籲市府加強對移民的法律援助資源。