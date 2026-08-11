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布萊克曼訪法拉盛 猛批霍楚治安經濟政策

記者戴慈慧／紐約即時報導
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納蘇郡長、共和黨紐約州長候選人布萊克曼(Bruce Blakeman)11日走訪...
納蘇郡長、共和黨紐約州長候選人布萊克曼(Bruce Blakeman)11日走訪法拉盛商業區，並在記者會上談及治安、稅負、教育及移民執法等議題。(記者戴慈慧／攝影)

納蘇郡長、共和黨紐約州長候選人布萊克曼(Bruce Blakeman)11日走訪法拉盛商業區，與商家及社區人士交流，並舉行記者會。他將治安、稅負、電費及教育列為主要議題，頻頻將矛頭指向民主黨籍州長霍楚(Kathy Hochul)，批評其治安、能源及經濟政策，並表態支持特殊高中及資優教育。

▲ 影片來源：記者戴慈慧

布萊克曼表示，他在法拉盛及全州各地聽到民眾反映的問題相似，包括稅負過重、電費上漲及對治安的憂慮。

在移民執法方面，布萊克曼猛烈抨擊霍楚，稱其刑事司法政策「讓我們更不安全」。他表示，納蘇郡透過與聯邦移民暨海關執法局(ICE)合作，已移出逾2000名有犯罪紀錄的無證移民，涉及謀殺未遂、強暴、搶劫、劫車、販毒及幫派活動等犯罪。

不過，布萊克曼同時強調自己支持移民，並稱納蘇郡與ICE合作期間，沒有到學校、教堂、托兒所或醫院進行突擊行動。他主張建立客工制度，也支持為部分逾期居留多年、沒有犯罪紀錄且穩定就業者提供取得合法身分的途徑。

紐約州今年通過新法，限制地方執法機構使用州及地方資源協助聯邦民事移民執法。州檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室7月通知全州12個仍與ICE維持287(g)協議的執法機構，依法須在8月25日前終止協議。

對此，布萊克曼表示正與律師研究不同法律選項，包括挑戰州府措施是否合法；若最終確定法律要求地方終止協議，他將遵守。

▲ 影片來源：記者戴慈慧

教育方面，布萊克曼表態支持特殊高中及資優教育，稱成績優異的學生需要更具挑戰性及競爭性的學習環境，政府應讓學生充分發揮潛能。他並批評霍楚及紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)的教育理念，表示不應削弱資優教育。

人工智慧(AI)資料中心也成為記者會上的攻防議題。布萊克曼批評霍楚限制相關產業發展，稱AI是全球成長最快的產業之一，紐約不應把相關投資拒於門外。

霍楚7月14日簽署行政命令，對新的超大型資料中心實施為期一年的全州暫停措施。布萊克曼則稱，資料中心業者可透過循環用水、自行發電等方式降低對地方的負擔，主張政府、社區及開發商共同協商用水、能源及稅收等問題，而非全面限制。

面對11月州長選戰，布萊克曼也向霍楚喊話，要求舉行三場候選人辯論，就雙方任內政績、稅負、能源、經濟及公共安全政策公開交鋒。

亞潮盟總監朱雅婷會後表示，教育、公共安全、房屋及小房東權益等華人關切議題，許多都直接受到州府政策影響，因此華裔選民應更加關注州長選舉。她表示，原先期待布萊克曼當日能更深入討論活動預告中的特殊高中議題，認為無論誰當選州長，華社都應持續讓州府了解紐約市華人的教育及社區需求。

精華 FAQ

  • 他把治安、稅負、電費與教育列為核心攻防點，指責霍楚的刑事司法與能源政策讓民眾更不安，也認為州府限制資優教育不利學生發展。

  • 布萊克曼批評州府限制地方協助聯邦移民執法，但同時強調自己支持移民，主張客工制度，並為長期居留且無犯罪紀錄者提供合法化途徑。

  • 他支持特殊高中與資優教育，認為優秀學生需要更具挑戰性的環境；對AI資料中心則反對全面限制，主張以用水、能源與稅收協商降低地方負擔。

法拉盛 霍楚 共和黨

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