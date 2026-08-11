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紐約市長夫人赴中東 市警護航？NYPD卻1句話撇清

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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紐約市長曼達尼（右）與妻子杜瓦吉（左）。（美聯社）
紐約市長曼達尼（右）與妻子杜瓦吉（左）。（美聯社）

據紐約郵報報導，紐約市警察局（NYPD）否認將派遣任何警員，擔任市長曼達尼（Zohran Mamdani）的妻子杜瓦吉（Rama Duwaji）即將展開的中東之行的隨行保安。此一說法，也讓市政廳先前聲稱警方「強烈建議」由紐約市警察陪同她出訪的說法顯得格外尷尬。

紐約市警察局一名發言人周二上午明確表示，「NYPD不會基於與調查工作無關的私人理由，派遣警員前往被列為第四級旅遊警示的國家。」

29歲的杜瓦吉將於9月20日起前往黎巴嫩敘利亞，而這兩個國家目前均被美國國務院列入旅遊警示名單。

此前，市政廳曾聲稱，NYPD「強烈建議」杜瓦吉在此次旅途中由紐約市警察陪同。

「這不是官方公務，也不是在為紐約市執行任何任務。」一名了解此行安排的消息人士告訴紐約郵報。

另一名熟悉其保安安排的消息人士則表示，這位被馬姆達尼形容為「私人低調人士」的第一夫人，在上個月另一次沒有警方保護的出國行程後，特別要求NYPD提供安全護衛。

然而，市長辦公室當時的說法，卻讓外界感覺紐約市警察陪同杜瓦吉前往中東已經是確定的安排。

市長發言人佩克（Dora Pekec）表示，「在NYPD強烈建議下，第一夫人的保安團隊將在她前往敘利亞和黎巴嫩探望家人時陪同她。」

但警方隨後便以毫不含糊的措辭否定了這項說法，「這不是一次調查行程，因此NYPD人員不會為此前往當地。」

紐約郵報已向市長辦公室詢問，要求其針對上述明顯矛盾作出說明，但截至發稿時仍未獲得回覆。

前紐約市警察局長布萊頓（Bill Bratton）告訴紐約郵報，NYPD一開始就承擔這類任務是「不明智的」。他指出，派遣警員前往美國政府列為第四級「勿前往」的國家，「肯定」會讓警員面臨風險。

他表示，這項任務將會「非常昂貴」，而且需要美國聯邦政府提供大量協助與合作，「這種任務會有很多程序和關卡需要通過。」

杜瓦吉此次行程恰好與第81屆聯合國大會期間重疊。在此期間，NYPD本身的警力與資源就將面臨相當大的壓力；而在曼達尼呼籲紐約市民走上街頭，抗議以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在世界各國領袖年度聚會期間未能遭到逮捕後，警方所承受的資源壓力可能進一步加劇。

與丈夫一樣，杜瓦吉也因在社群媒體上表達親巴勒斯坦、反以色列的立場而受到關注。

例如，她曾於2015年發文稱，特拉維夫「從一開始就不應該存在」，並將當地居民稱為「佔領者」。

她也曾被發現按讚數則引發爭議的Instagram貼文。其中包括一則讚揚哈瑪斯（Hamas）於2023年10月7日對以色列發動恐怖攻擊的貼文，以及另一則聲稱這個獲伊朗支持的恐怖組織對以色列人質實施強暴的相關指控是「一場大規模騙局」的貼文。

精華 FAQ

  • NYPD明確表示，不會基於與調查無關的私人理由，派警員前往第四級旅遊警示國家執行陪同任務，等於否認會為此行提供隨行護航。

  • 市長發言人表示，在NYPD「強烈建議」下，第一夫人的保安團隊將陪同她前往敘利亞與黎巴嫩探親，但警方隨後直接否認這項說法。

  • 因為杜瓦吉的行程遇上第81屆聯大期間，紐約警力本就吃緊；前警察局長也認為派員赴高風險國家既不明智又昂貴，還需聯邦協助。

紐約市 敘利亞 黎巴嫩

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