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中國母女欲投資史島摩天輪案移民夢碎 女兒官司遭駁回

記者馬璿／紐約即時報導
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史泰登島「紐約摩天輪」計畫目前已終止。(紐約摩天輪網站)
史泰登島「紐約摩天輪」計畫目前已終止。(紐約摩天輪網站)

華盛頓特區聯邦法院近日裁定，一名欲透過投資史泰登島「紐約之輪」(New York Wheel)計畫申請EB-5投資移民簽證的中國籍女子敗訴，其訴訟因未依規定完成上訴程序而遭駁回。而同案的母親則是因已完成正式上訴程序，所提訴訟則不受影響，將繼續審理。

原告母親劉麗(Li Liu，音譯)與女兒劉露露(Lulu Liu，音譯)於2016年底分別投資史泰登島北灘的「紐約之輪」摩天輪開發計畫50萬元。兩人隨後以投資計畫符合申請美國永久居留權，向美國公民暨移民服務局(USCIS)遞交簽證申請，然而該局以雙方均未能證明投資資金來源合法為由，於2024年底駁回兩件申請。

申請遭拒後，母女二人分別採取不同途徑提出異議。劉麗向行政上訴辦公室(AAO)提出正式上訴，該上訴於2025年5月遭駁回。劉露露則向當地辦事處提出動議，要求重新開啟並複審案件，該請求已於2024年12月遭拒，她後續並未進一步向AAO提出上訴。

兩人雖未再循行政程序爭取，卻改於2025年10月聯合向聯邦法院提告，被告包括國土安全部、部長穆林(Markwayne Mullin)、USCIS及該局多名官員，要求法院認定簽證遭拒的決定違法，並命令機構重新審查案件。

政府律師依據國會於2022年通過的「EB-5改革與誠信法案」，請求法院駁回劉露露的訴訟部分。該法規定，申請人須先用盡機構內部所有上訴程序，法院才能受理相關案件。

劉露露一方則提出，上訴並非強制程序，新法不應適用於2016年提出的舊案，且機構過去甚少推翻資金來源認定，上訴恐無實益。法官則逐一駁回上述主張，指出國會立法效力高於機構規定，而機構是在新法生效後的2024年底才做出最終決定，新法應予適用。法官另指出，法律既已明定上訴為必經程序，法院不得僅因原告預期上訴會敗訴便破例受理。

承審法官因此裁定，劉露露在提告前未完成必要的上訴程序，法院對其訴訟部分不具管轄權，予以駁回。相較之下，其母親劉麗在提告前已完成AAO正式上訴程序，政府未對其訴訟部分提出駁回請求，案件因此得以繼續審理。

史泰登島「紐約之輪」計畫原訂在北灘興建大型摩天輪，工程規模達數10億元，曾吸引包括中國等多名亞洲投資人挹注資金，但最終因財務困難，該計畫已於2018年正式終止。

精華 FAQ

  • 法院認為她在提告前沒有依規定完成AAO正式上訴，未先用盡機構內部救濟程序，因此對她的案件不具管轄權，依法予以駁回。

  • 劉麗在提告前已向AAO提出正式上訴並完成程序，符合新法要求的前置條件，所以政府未要求駁回她的部分，案件可繼續審理。

  • 政府依2022年通過的EB-5改革與誠信法案主張，申請人必須先用盡所有機構內部上訴程序，法院才能受理相關訴訟，法官也採納此見解。

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