紐約MTA填3億財政黑洞 百年中央車站連電梯井都拿來開店

紐約中央車站（Grand Central Terminal）。（路透）

據紐約郵報報導，紐約大都會 運輸署（MTA ）正主導數十年來中央車站 （Grand Central Terminal）最大規模的餐飲業擴張計畫，準備將車站內幾乎所有可利用的角落與閒置空間，改造成酒吧、餐廳及其他餐飲設施。

這座擁有113年歷史、以美術學院派（Beaux-Arts）建築風格聞名，並已成為紐約城市象徵的交通樞紐，未來將迎來從高級餐飲到快速外帶餐點等更多元的餐飲選擇。

MTA官員近期仔細盤點中央車站內部空間，希望找出更多可供餐飲業者使用的場所。

其中，一處約95平方英尺（約8.8平方公尺）、原本作為電梯井使用的空間，由於出入口正對范德比爾特廣場（Vanderbilt Plaza），將被改造成外帶餐點櫃檯。

此外，位於地下樓層餐飲區、已停止使用的Chase Bank ATM空間，也將納入新的開發計畫，改造成酒吧與咖啡館。

MTA是中央車站的房東。MTA首席房地產交易官佛羅里奧（David Florio）告訴紐約郵報，「我們希望讓餐飲選擇更加多元，讓中央車站對人們和各類活動來說，更具有目的地的吸引力。」

佛羅里奧表示，在這座百年車站增加更多酒吧與餐廳，主要受到兩項因素推動：一是近年曼哈頓東區（Midtown East）陸續出現大量新的辦公大樓，帶動周邊人流增加；二是中央車站本身已經形成一個「蓬勃發展」的餐飲市場。

不過，正面臨財務壓力的MTA，也亟需尋找新的收入來源。目前MTA預計2027財政年度將面臨3億美元的預算赤字，到2028年赤字更可能擴大至5億美元。

專家指出，中央車站平均每天吸引約75萬名訪客，因此將原本無法產生收入的閒置空間轉化為餐飲用途、進一步增加租金收入，對MTA而言可謂順理成章。

其中一項大型開發案，是全新的250個座位餐廳Osteria Centrale，預計今年秋季開幕。

餐廳所在位置過去25年一直是Rite Aid藥局。佛羅里奧表示，當MTA就這處約8,000平方英尺（約743平方公尺）的空間公開招標時，「剩下的那些藥局沒有一家有興趣。」

Osteria Centrale的營運商Vizz Group對中央車站並不陌生。兩年前，該集團已在范德比爾特廳（Vanderbilt Hall）開設Grand Brasserie。除了Osteria Centrale外，Vizz Group還將經營一家名為Mercato Centrale的外帶市場。

Osteria Centrale將成為中央車站內第五間高級餐飲場所，加入Palladino’s Steak & Seafood等既有餐廳的行列。

Palladino’s去年9月開幕，位於中央車站大廳北側與西側的陽台空間。該位置過去曾是Michael Jordan’s Steakhouse，後者於七年前歇業。

Palladino’s同時接手范德比爾特大道上的Taxi Stand空間，並在該處興建一間封閉式酒吧，使其能夠全年營業。

如今，MTA也希望在鄰近區域採取類似做法，將目前由知名Campbell Apartment酒廊使用的季節性酒吧空間，改造成更具商業價值的設施。

根據MTA發布的招標提案（RFP），有意競標者必須在周二截止日前提交方案。

這處具有歷史地標地位的空間最初建於1920年代，當時是一間奢華辦公室，由金融家兼鐵路高管John W. Campbell租用。

Campbell Apartment目前的租約將在18個月後到期。現任營運商、夜生活業界人士格伯（Scott Gerber）告訴紐約郵報，他也將參與競標，希望繼續經營這間高級酒廊。

據了解，這間酒廊目前每年的租金超過100萬美元。

格伯表示，如果MTA能在Taxi Stand空間建造一間封閉式酒吧，就能進一步提高Campbell Apartment戶外空間的租金價值。

不過，這次租金可能上漲的背景，正值全球酒精飲料消費量與銷售額下滑之際。

因此，格伯正積極擴充酒吧的餐飲菜單，增加現場音樂表演，希望吸引更多客人，同時也開始承辦更多企業活動，以增加營收來源。

同樣位於中央車站內、Palladino’s對面西側陽台上的Dolce Cipriani，最近也完成為期六個月的翻修工程，並於7 月完工。

Cipriani已與MTA簽署新的租約。這間餐廳的調酒師已在此工作24年，長年為客人調製Negroni、Bellini等經典雞尾酒。

翻修後，Cipriani將部分酒吧空間改造成展示糕點的玻璃櫥窗（pastry vitrine），同時增加更多沙拉與義大利麵選擇。

店內也加入柔軟地毯、沙發及白色桌布，並擴充全天候供應的餐飲菜單，讓整體空間更偏向完整的餐飲體驗。

另一方面，在中央車站地下樓層的餐飲區，MTA也計畫在Sidecar Dining Area開發一間大型酒吧與咖啡館。

這個區域原本設有桌椅，是供旅客用餐的座位區，但過去一年一直處於閒置狀態。

佛羅里奧表示，MTA預計在9月發布Sidecar空間的招標文件。

按照目前規畫，鄰近、已停止使用的Chase ATM空間也將一併改造，成為餐廳的備餐及食品準備區。

從百年歷史空間到原本不起眼的電梯井與ATM角落，MTA正試圖將中央車站內每一寸具有商業潛力的空間重新利用。對這座每天迎來數十萬人次旅客的交通樞紐而言，這波餐飲擴張不僅將改變旅客的用餐選擇，也可能成為MTA開拓新租金收入的重要方式。