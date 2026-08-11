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紐約州健保公司擬增保費 這一家喊漲52.1%

紐約州健保公司擬增保費 這一家漲52.1%…消費者震驚

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
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紐約州健保公司擬再度提高受保人的保費，其中Anthem尋求漲11%。(路透)
紐約州健保公司擬再度提高受保人的保費，其中Anthem尋求漲11%。(路透)

紐約州的一些居民近日陸續收到通知，得知他們的健康保險公司又要提高保費，這讓他們倍感震驚。

據哥倫比亞廣播公司新聞台(CBS News)報導，在紐約營運的12家公司已向州金融服務廳(DFS)提出申請，要求向自行購買健康保險的客戶收取更高的費用。

報導說，擔任教練工作的吉恩．謝佛和他的妻子每月為健保支付約1800元，但他們的保險公司Oscar正在尋求將保費提高到約2200元。謝佛說，「沒有人會把任何企業的稅率提高23%。那簡直太離譜了」。

Oscar並非特例，其他保險公司也提出了申請。Anthem尋求漲11%，Healthfirst希望漲近15%，Fidelis則希望漲28%。這些公司的漲價措施，必須獲得DFS批准，才能生效。

保險公司表示，導致其費率上漲的最大因素包括住院費用上漲、特殊處方藥價格上漲以及保費稅收抵免保單到期。

Anthem公司在一份聲明中說，「Anthem提出的費率反映了2027年的預期醫療成本。我們看到，包括急診室護理、行為健康服務和特殊處方藥在內的高成本服務的使用量正在增加，同時整體醫療保健成本也在上升」。

聯合健康保險公司要求的漲幅最大，達52.1%。該公司聲明寫道：「我們提出的收費標準反映了醫療成本逐年大幅上漲，這主要是由於醫院收費上漲、醫療服務利用率增加以及專科藥物成本上升所致。我們將繼續與州監管機構合作，確保收費標準公平合理，反映真實的醫療成本，並維護市場穩定。」

Emblem申請調漲保費26.8%，也提出了類似的理由。該公司發言人表示，「EmblemHealth向個人市場提交的費率上漲申請反映了醫院成本上升、專科藥物使用量和成本增加，以及增強型保費稅收抵免到期」。  

假若您收到保費上漲的通知，請先別急。 去年，保險公司平均要求漲幅約13%，但紐約州金融服務廳將其下調至7%。數據顯示，保費漲幅申請數量在經歷了兩年下降後，預計在2027年將回升，並接近2024年的峰值。  

消費者權益倡導者伊利莎白．班傑明(Elisabeth Benjamin)表示，該機構會對每項申請審查，分析醫療索賠、費用和其他財務數據。她建議消費者應該寫信給該部門，以便他們的聲音可以被聽到。

她建議任何自行購買保險的人都應該透過州政府的保險市場購買。她說，「你很可能符合折扣條件，但前提是你必須透過這個平台申請」。

預計紐約州府將於本月稍後公布最終批准的費率。

消費者權益倡導者伊利莎白．班傑明建議任何自行購買保險的人都應該透過州政府的保險市...
消費者權益倡導者伊利莎白．班傑明建議任何自行購買保險的人都應該透過州政府的保險市場購買。(美聯社)

精華 FAQ

  • 包括Oscar、Anthem、Healthfirst、Fidelis、聯合健保與Emblem等12家公司，都已向州金融服務廳提出申請，要求向自行購買健保的個人市場客戶收取更高保費。

  • 業者表示，主要原因是住院費用、急診與行為健康等高成本服務使用增加，加上特殊處方藥與專科藥物價格上升，另外部分保費稅收抵免保單到期也推高費率。

  • 消費者團體建議先別急著接受通知，因為州金融服務廳會逐案審查並可能下調幅度；同時可透過州保險市場申請，並寫信表達意見，爭取可能符合的補助。

紐約州 保費 健保

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