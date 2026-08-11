自由女神像旁翻船母女亡…船長無照超載 被控過失致死罪

根據調查，涉嫌駕駛快艇從事商業觀光活動，導致船隻翻覆、一對母女身亡的船長埃爾南德斯根本不具備營運資質，涉事船隻也沒有商業運營所需的證照。根據埃爾南德斯的供述，他在不清楚船隻額定載客量的情況下，讓包括他自己在內的14人擠上了僅能運載十人的快艇；而且他也明知沒有適合嬰兒的救生衣，卻依然允許僅有五個月大的孩子登船，結果造成該名嬰兒失去生命。圖為肇事船隻被打撈出海。(取自刑事控告書，檢方提供)

紐約港內8月8日發生觀光 快艇傾覆事故，造成一對母女身亡。紐約南區聯邦檢察官辦公室10日公布刑事控告書，指控涉嫌無證駕駛超載觀光船的嫌疑人埃爾南德斯(Manuel Hernandez)犯有兩項過失致人死亡罪。根據控告書，埃爾南德斯原為豪華轎車司機，沒有駕駛觀光船隻的資質，甚至在本次出海前，根本不清楚船隻的額定載客量上限。

刑事控告書由海岸警衛隊調查局(USCGIS)特別探員Mauro Desa宣誓陳述，其內容將會作為大陪審團發布正式起訴文件的主要依據。調查顯示，埃爾南德斯當日駕駛一艘Yamaha AR210型快艇，搭載包括一名五個月大嬰兒在內的共13名乘客，在紐約港內水域從事收費觀光活動。當日晚間10時30分左右，埃爾南德斯駕船在自由女神像東南側水域U形轉彎(調頭)，隨後進入一道湧浪(swell)，他在試圖加大油門穿越湧浪時失控，導致浪頭灌入船艙，快艇隨即翻覆。

翻船後，包括埃爾南德斯在內的14人全部被甩入水中，其中12人此後獲救，但一名27歲的女子和她五個月大的孩子在被發現時已失去意識，送抵醫院後被宣布死亡。根據受害人丈夫在募款網站上發布的資訊，死者為來自皇后區大學點(College Point)的母親桑切斯(Sara Sanchez)和她的女兒加西亞(Antonella Garcia)。

根據目擊者訪談和嫌疑人本人的供述，埃爾南德斯案發前曾在一間宣稱提供豪華轎車和遊艇租賃服務的旅遊公司擔任轎車司機，2025年起轉任合同工，並曾兩次使用自己名下的Yamaha AR250型快艇為公司客戶提供付費商業行程，但他並沒有商船船員證書(Merchant Mariner Credential, MMC)以及船長資質，依法不得駕駛商業性載客船隻。在受審時，埃爾南德斯甚至根本不知道上述法律要求。

在8日的致命行程前，埃爾南德斯的船隻送修，因而他向朋友借用了型號相似但船身更小、最高載客量更低的肇事船隻，而他在沒有仔細核實這些基本資訊的情況下，便駕駛這艘最高載客量僅十人的快艇搭載了13名乘客，而且他明知沒有適合低齡嬰兒的救生衣，卻依然允許後來不幸遇難的孩子上了船。埃爾南德斯承認，他在借船時，並未告知船主他的真實目的，而且該船也不具備商業載客依法所需的海岸警衛隊檢驗證書(USCG Certificate of Inspection, COI)。

根據上述調查結果，聯邦檢方以兩項船員過失及疏忽致人死亡的罪名對46歲的埃爾南德斯提起訴訟，若控罪成立，單項罪名的最高刑期為十年。當日過堂結束後，埃爾南德斯以5萬元交保獲釋。