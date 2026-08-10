紐約市長曼達尼「第二居所稅」政策 史泰登島法官暫叫停

紐約市新設「第二居所稅」被法官暫時叫停。(記者唐典偉／攝影)

紐約市史泰登島 的一名法官10日暫時阻止了備受爭議的市長曼達尼 (Zohran Mamdani)所謂的「第二居所稅」(pied-à-terre tax)實施，該稅項將對在紐約市擁有第二套住房的富裕紐約人徵收附加稅。

這項決定源於7日由屋主們提起的一項訴訟。這些房主包括共和黨市議員佛蘭克·莫拉諾(Frank Morano)的家人。他們認為，市長曼達尼推行第二居所稅的方式造成了「大規模混亂」，應暫停執行，以便第二居所業主有比目前9月18日截止日期更多的時間來對所徵收的稅款提出上訴並整理相關文件。他們的代理律師蘭迪·馬斯楚(Randy Mastro)，他曾擔任亞當斯(Eric Adams)時期的第一副市長。

史泰登島州高院法官韋恩·奧茲(Wayne Ozzi)同意屋主的觀點，裁定市府通知1萬7000名涉嫌擁有兩套住房的業主有關稅收的方式「不符合稅法規定的適當通知」，並且非法地將證明自己不應繳納該稅的舉證責任轉嫁給了業主。那些「被懷疑」在市內擁有第二套住房的人收到了郵寄通知，告知他們可能需要繳納該稅，並指示他們如果認為市政府的假設有誤，應告知市政府。

奧茲也同意屋主提出的論點，即曼達尼備受爭議的公開在線「數據庫」(包含超過90萬條住宅物業和合作公寓單元記錄及其所有者信息)是不正確的做法；市府後來表示，那不一定是可能需要繳納該稅的房產清單。

奧茲法官說：「沒有任何法律允許或要求紐約市公布超過90萬戶紐約市房主的姓名、地址和房產價值清單，或通過不定期的年中發布方式進一步公開該清單。 (該判決)撤銷了(紐約市)郵寄的通知，以及任何關於此類郵寄通知構成稅法規定的有效通知的認定」。

奧茲補充說，市府在發出郵寄通知之前，應該做「依法要求的個別初步裁定」，以免將證明自己是否應該付款的責任推卸給業主。

曼達尼的辦公室表示，他們不同意法官的裁決，並將「立即」提起上訴，這將使該市能夠按計畫「繼續實施臨時住所稅」。市府發言人補充說，市長對該市的臨時住所稅「充滿信心」，並藉此機會抨擊了馬斯楚，指他因提告新政府而臭名昭著。

奧茲安排了8月31日的聽證會，屆時曼達尼的法律部門將就為何應撤銷阻止該稅實施的臨時命令以及是否應允許該市繼續按其認為合適的方式推行該稅進行辯論。