紐約州警發現偽造車輛年檢貼紙 警告別想蒙混過關

紐約州警發現偽造的車輛年檢貼紙，左邊為假貼紙，右邊為真貼紙。(紐約州警官網)

紐約州 警方最近在霍默鎮(Homer)的一次交通攔截中發現了偽造的車輛年檢貼紙。州警為此警告居民，千萬不要試圖用假年檢貼紙蒙混過關，這也是為了駕駛自身的安全。

8月6日，一名州警在霍默鎮的81號洲際公路上進行交通執法時，發現一輛2013款斯巴魯力獅(Subaru Legacy)違反了交通法規，於是將其攔停。州警很快發現這輛車的年檢有問題。經過查閱紐約州車輛管理局的紀錄，發現這輛斯巴魯車的年檢實際上在2024年已經過期了。州警仔細查看了貼在斯巴魯車上的年檢貼紙，確認其無效，那是一張偽造的年檢貼紙。

使用偽造貼紙並不是這名駕駛唯一的麻煩。州警在調查過程中發現，這名駕駛的駕照已被吊銷。這名駕駛被確認是來自雪城(Syracuse)的32歲的迪利(Otis Lavon Tillie)。他因為偽造車輛檢驗合格證和二級加重無證駕駛被開具交通罰單，這兩項罪名均為輕罪。他的斯巴魯車也被扣押。

州警為此公布了一張照片，照片中並排擺放著兩張年檢貼紙。一張是真的，另一張是在攔停這輛斯巴魯時從車上沒收的。左邊的貼紙是假的。右邊的貼紙是真的。州警還在照片下配了文字：「別想蒙混過關，我們會查清楚」。

按照紐約州的法律規定，車輛擁有者必須每年在有執照的汽車修理廠為車輛做年檢。年度年檢會檢查車輛的各個零件，包括車燈、輪胎、煞車等等。如果車輛通過年檢，車主需支付21元的年檢費；如果未通過，車主必須先修復所有問題，才能獲得新的年檢貼紙。