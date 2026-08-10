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BSA稱羊頭灣遊民所抗議者申訴不成立 民代和居民據理力爭

記者胡聲橋╱紐約即時報導
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市標準與上訴委員會就羊頭灣遊民所舉行聽證會。(聽證會視頻截圖)
市標準與上訴委員會就羊頭灣遊民所舉行聽證會。(聽證會視頻截圖)

市標準與上訴委員會(Board of Standards and Appeals，簡稱BSA)10日對布碌崙(布魯克林)羊頭灣遊民所(2134 Coyle Street)抗議民眾提交的兩個上訴案件進行了聽證。委員會大體上認為，市樓宇局(DOB)頒發的許可證沒有問題，上訴者沒有充分的理由要求取消這些許可證。在隨後的公開聽證會階段，州參議員陳學理和市議員納西斯市議員納西斯(Mercedes Narcisse)和居民代表先後發言，質疑樓宇局和BSA的決定，並表示將繼續抗爭。

在聽證會上，對於上訴者提出的「樓宇局在事先沒有得到環保局(DEP)暴雨建築許可的情況下就頒發了拆除許可」，BSA主席Shampa Chanda和幾位委員都表示認同樓宇局和環保局的說法，認為所涉建築的拆除並沒有達到申請暴雨建築許可的要求，這方面具體的要求是受影響土地面積超過2萬平方呎。BSA據此認為，上訴者關於暴雨建築許可的說法沒有說服力。

對於上訴者提出的「對新建築的批准在細分(Subdivision)」之前的說法，BSA認為經過核實，有證據明確顯示對新建築的批准在細分之後。對於上訴者提出的新建築許可與先前批准的方案不符，也就是所謂的「引誘和調包」(bait and switch)的把戲，將支持性住房暗中置換為遊民所，以及產權證明文件簽名不合規範、街道樹木清單未由實際產權所有人簽署等問題，BSA認為這些問題超出了原上訴的範圍，因此不予考慮。

在隨後的公共聽證會階段，州參議員陳學理和市議員納西斯繼續堅定支持抗議者。陳學理表示，「大家平時都這麼做」並不表示這麼做就是合法的，比如在人行道上騎車，車輛在大街上掉頭等。他因此不接受樓宇局以「這時通常做法」為自己辯護。他懷疑樓宇局沒有遵守自己的管理規定，他也質疑BSA沒有真正保持中立，偏袒樓宇局。

抗議者代表Eddie對BSA的意見表示失望。他說，抗議者花了很多功夫，查看了許多文件，研究得越多，發現羊頭灣遊民所的問題越多。儘管這次上訴沒有成功，但他表示，抗議者手上還有其他一些可申訴的問題，包括關鍵的「引誘和調包」問題。他說，如果得到社區的支持，他們會打包幾個新問題，向BSA再上訴一次。如果BSA上訴不成功，他們還會考慮向州高等法院提出上訴。

市標準與上訴委員會聽證會後，民代和居民表示將繼續抗爭。(抗議者Eddie提供)
市標準與上訴委員會聽證會後，民代和居民表示將繼續抗爭。(抗議者Eddie提供)

精華 FAQ

  • BSA在聽證後大體認為，樓宇局頒發的許可證沒有問題，抗議者提出的兩項上訴缺乏充分理由，因此不支持取消相關許可證。

  • BSA同意樓宇局與環保局的說法，認為涉案拆除未達申請暴雨建築許可的門檻，因為受影響土地面積未超過2萬平方呎，所以該項指控不具說服力。

  • 陳學理與納西斯持續質疑樓宇局與BSA的立場，抗議者代表也表示雖然這次上訴失敗，但仍握有其他申訴點，可能整理新問題再向BSA申訴，必要時還會上訴到州高等法院。

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