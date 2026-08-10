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老父母才籌1萬元救他出獄 紐約男竟持槍殺害雙親

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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圖為一名密西西比州公路巡警（左）與一名麥迪遜郡副警長（右）。示意圖（美聯社）
圖為一名密西西比州公路巡警（左）與一名麥迪遜郡副警長（右）。示意圖（美聯社）

據紐約郵報報導，紐約一名官司纏身的男子在父母掏出1萬美元將他保釋出獄後，竟恩將仇報槍殺雙親，隨後舉槍自盡。

紐約州麥迪遜郡（Madison County）警長辦公室向新聞台WSYR證實，現年35歲的西斯洛（Justin Sislo）於周五在父母位於麥迪遜的住處開槍殺害雙親，隨後自戕身亡。

警方當時透過窗戶發現屋內有人倒臥且「明顯死亡」，破門後證實西斯洛與其72歲的母親多娜（Donna Walker-Sislo）及76歲的父親史蒂夫（Steve Sislo）三人均已氣絕身亡。

根據媒體與法院紀錄，這對老父母在不到一個月前，才剛為因家暴襲擊女友而被捕的兒子籌措1萬美元辦理保釋。

據悉，西斯洛先前因對56歲的女友犯下多項二級掐勒罪及多項槍枝違規罪名而被起訴。不料他重獲自由後，竟動手屠殺至親。

雖然先前的逮捕令已明文禁止西斯洛持有任何武器，但警方在案發現場不僅聞到濃烈的丙烷與汽油味，還在屋內搜出一把槍枝。

法院紀錄顯示，他原定於8月21日再次出庭受審。

西斯洛與父親的關係長期緊張。據WSYR報導，警方早在2024年就曾因父子倆的家庭糾紛出警處置，但當時並未提起刑事指控。

精華 FAQ

  • 主角是35歲的西斯洛，他在紐約州麥迪遜郡父母住處開槍殺害72歲母親與76歲父親，之後再舉槍自盡，三人都當場死亡。

  • 他先前因對56歲女友犯下多項二級掐勒罪及多項槍枝違規罪遭起訴，父母因此籌措1萬美元替他辦理保釋，沒想到他獲釋後不久就犯下命案。

  • 警方進屋後聞到濃烈的丙烷與汽油味，並在屋內搜出一把槍枝，顯示現場可能另有縱火或其他危險跡象，案件仍由警方持續調查。

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