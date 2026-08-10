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紐約生存手冊／在紐約曬裸體日光浴合法嗎？

記者胡聲橋／紐約即時報導
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在紐約曬裸體日光浴，是否被看到至關重要。(美聯社)
在紐約曬裸體日光浴，是否被看到至關重要。(美聯社)

盛夏來臨，許多人都喜歡到戶外消磨時光，比如去海灘曬太陽、舉辦泳池派對、去遠足或者在自家後院放鬆，這些戶外活動的一個共同點就是接受陽光的洗禮。雖然大多數人曬日光浴都會穿著泳衣或泳褲，但也有人有這樣的疑問，在私人空間內是否可以曬裸體日光浴？簡單而言，答案取決於其他人是否能看到你。

紐約州法律並未明確提及裸體日光浴，但在某些情況下可能會觸犯紐約州的公共猥褻法(public lewdness laws)。根據紐約州刑法，公共猥褻罪是指在公共場所「以猥褻的方式故意暴露其私密部位」。在某些情況下，該法律也適用於私人場所。如果一個人在私人場所裸露身體，「且其行為很容易被從公共場所或其他私人場所看到，並有意讓他人看到」，則可能會違法。

這意味著，如果一個人在完全私密的後院裸體曬日光浴，而且鄰居或公眾都看不到，那就不違法。但如果從鄰居家的窗戶、人行道或其他房產可以看到後院，而且曬日光浴者知道自己會被看到，則可能會引發法律問題。

由此可見，雖然私人後院給人一種私密空間的感覺，但是否能被看到至關重要。曬日光浴前應考慮戶外空間能提供多少隱私，要考慮到圍欄、樹籬、鄰近房產和附近公共區域的情況。

此外，根據1992年上訴法院(Court of Appeals)的一項裁決，紐約州法律通常允許人們在公共場合裸露上身，不論性別。裁決認為，在男性可以裸露胸部的場所，不能禁止女性裸露胸部。不過，州法律也規定了一些例外情況，包括哺乳和戲劇、表演或其他娛樂活動等。

精華 FAQ

  • 不一定。紐約州法律沒有明文禁止裸體日光浴，重點在於是否會被他人從公共場所或其他私人場所看到；若完全私密、無人可見，通常不構成違法。

  • 如果人在私人場所裸露身體，而且從人行道、鄰居窗戶或其他房產很容易看到，並且當事人有意讓別人看見，就可能落入紐約州公共猥褻法的範圍。

  • 根據1992年上訴法院裁決，紐約州通常允許任何人在公共場合裸露上身，不分性別；但哺乳、戲劇表演或其他娛樂活動等情況，仍屬法律例外。

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