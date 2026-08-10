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自由女神像旁翻船母女亡 父親同船生還 家中尚有6歲兒

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
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紐約港自由女神像附近致命翻船事故，造成紐約皇后區大學點(College Poin...
紐約港自由女神像附近致命翻船事故，造成紐約皇后區大學點(College Point)27歲母親桑切斯(Sara Sanchez)及五個月大女兒加西亞(Antonella Garcia)死亡，他們還有一位六歲兒子。桑切斯的丈夫安德烈斯·加西亞(Andres Garcia)的雇主及同事隨後在GoFundMe發起募款，希望協助父子度過接下來的生活。(GoFundMe)

紐約港自由女神像附近致命翻船事故再有最新進展，涉嫌造成紐約皇后區大學點(College Point)27歲母親桑切斯(Sara Sanchez)及五個月大女兒加西亞(Antonella Garcia)死亡的船隻操作者赫南德茲(Manuel Hernandez)及該起案件，已由聯邦檢方接手。46歲的赫南德茲在布碌崙邁蒙尼德斯醫療中心(Maimonides Medical Center)接受治療後被移交聯邦當局羈押，最新消息指他已面臨聯邦指控，將於10日下午3時在曼哈頓聯邦法院出庭。

據報導，桑切斯的丈夫安德烈斯·加西亞(Andres Garcia)事發時也在船上，夫妻兩人除五個月大的女兒外，還育有一名六歲兒子薩爾瓦多(Salvador)，男童當晚並未隨船出行。如今，加西亞在失去妻子及幼女後，還要獨自照顧兒子。他們的鄰居表示，桑切斯和女兒大約兩個月前才搬到大學點的社區，「她真的是一個很好的人。」

加西亞的雇主及同事隨後在GoFundMe發起募款，希望協助父子度過接下來的生活。募款由Il Punto餐廳及Marco LaGuardia酒店共同發起，加西亞在Marco LaGuardia酒店擔任早餐部經理，並在Il Punto餐廳任職；募款將用於母女的葬禮及追思費用、加西亞請假期間的收入損失、日常生活開支，以及照顧薩爾瓦多等費用。

事故發生於8日晚約10時25分，一艘載有14人的小型動力船在自由島(Liberty Island)附近、自由女神像外海翻覆，事故發生後，船上所有人都落入水中，包括母女、船長，以及另外六名20歲至45歲的女子和五名29歲至58歲的男子。桑切斯與五個月大的女兒被救起時情況危急，送往醫院後宣告不治，其餘12人獲救。

赫南德茲事發後原由市警拘捕，並被提出13項魯莽危害罪(reckless endangerment)。隨著聯邦檢方接手調查，這13項地方層級指控目前不再繼續推進；聯邦調查人員正在釐清船隻是否搭載超過允許人數，以及赫南德茲是否涉嫌經營非法包船業務。

赫南德茲最後登記的住址，是中央公園以南一棟位於曼哈頓中城的高檔住宅大樓。目前，尚不清楚他與死者或其他乘客之間的具體關係。

根據網路上的船隻資料，這艘船一般可容納約10人。不過，根據紐約郵報，一名知情人士指出，考慮到致命事故發生的水域環境，當時這艘船不應搭載超過五名乘客。他形容在紐約港進行休閒船艇活動就像「蠻荒西部」，並列舉未標示水下或水面障礙物、護岸亂石、橋墩、錨鏈、商業航運航道及水上飛機活動等風險。此外他還指出，船上除一人來自曼哈頓上東外，其餘乘客全部來自皇后區。

精華 FAQ

  • 事故發生時船上共有14人，27歲母親桑切斯與5個月大女兒被救起時已危急，送醫後不治，其餘12人獲救，事件釀成2死。

  • 赫南德茲在接受治療後已移交聯邦當局羈押，並面臨聯邦指控；原先由市警提出的13項魯莽危害罪，因聯邦接手而暫停推進。

  • 桑切斯的丈夫安德烈斯在失去妻子與幼女後，還要獨自照顧6歲兒子。雇主與同事已發起GoFundMe募款，盼支應喪葬、收入損失與日常開支。

皇后區 布碌崙 曼哈頓

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