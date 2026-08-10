65歲亞當斯握巨型黃瓜秀身材 網嘲「性感色情」博關注

前紐約市長亞當斯（Eric Adams）。（路透）

據紐約郵報報導，前紐約市 長亞當斯 （Eric Adams）本周大秀健身成果。他在社群平台X上發布一張赤裸上身的自拍照，手裡拿著一根超大黃瓜和一顆紅甜椒，藉此宣傳健康飲食。

「65歲了，而我從來沒有像現在這麼健康！」亞當斯周五在X上自豪地寫道。

他回憶說，「幾年前，在我成為市長之前，糖尿病差點讓我失去視力。我改變了飲食、改變了生活方式，也改變了我的人生。」

照片中，亞當斯赤裸上身，手持一根約1英尺（30公分）長的黃瓜和一顆紅甜椒。他表示，自己與29歲的兒子喬丹 （Jordan Coleman）正展開一場「比賽」，看誰能在即將到來的生日之前，達到人生最佳身材。

「喬丹，我會贏。我的秘密武器：蔬菜！」亞當斯寫道，並附上笑哭、黃瓜和甜椒表情符號。

他也特別強調，這張照片不只是為了展示身材。「這張照片並不是為了炫耀（好吧，也許多少有一點）。它真正想表達的是，當你開始掌控自己的健康時，你能做到什麼。多吃蔬菜！」

亞當斯是中間派民主黨人士，在擔任紐約市長的四年間，一直將健康生活視為重要政見之一。他的市長任期於2025年結束，而原本的連任競選計畫最終告吹。

亞當斯與手中的蔬菜很快成為 X 上網友調侃的焦點。

前共和黨紐約州聯邦眾議員桑托斯（George Santos）留言，「你赤裸上身拿著黃瓜，這完全不在我的賓果卡上！這部色情片叫什麼名字？哈哈。」並附上一個笑哭表情。

進步派活動人士諾米琪‧康斯特（Nomiki Konst）、前紐約市長白思豪（Bill de Blasio）的前女友則直接打趣道，「聽我說：OnlyFans。」

另一個名為「Sunshine Sunnybunz」的 X 帳號則發布了一張疑似 AI 生成的惡搞圖片。圖片以亞當斯原本的自拍為基礎，將他手中的紅甜椒換成一大瓶嬰兒油。

除了嘲諷之外，也有不少網友注意到亞當斯健壯的身材，並討論這張照片究竟是在宣傳健康生活，還是刻意發布「性感誘餌照」（thirst trap）吸引注意。

播客主持人 Forrest Miller 寫道，「這件事最好笑的地方是，我根本分不清這是亞當斯故意在放性感照吸引注意，還是這其實是AI生成的…」

另一名 X 用戶則開玩笑表示，「大家正在討論食品價格和整體生活成本，結果亞當斯大白天在社群媒體主頁上發性感照吸引注意。」

皇后區中間派民主黨籍前市議員霍登（Robert Holden）也加入調侃行列，寫道，「小心了。曼達尼和DSA看到你那根黃瓜後，可能會對它課徵財富稅。」

這句話是在影射現任紐約市長曼達尼，以及他在美國民主社會主義者組織（Democratic Socialists of America，DSA）的政治夥伴。

不過，並非所有留言都是嘲諷。有人一邊拿這張半裸自拍開玩笑，也有人稱讚亞當斯目前的身材與健身成果。

皇后區區長理查茲（Donavan Richards）也表示，「不管你對他有什麼看法，都得給這位老兄一點肯定。」他並附上秀肌肉的表情符號。

面對外界對這張照片的熱烈討論，亞當斯的發言人夏皮羅（Todd Shapiro）告訴紐約郵報：「當一名前市長脫掉上衣、擺姿勢拍照時，當然會變成新聞。這就是紐約。」

不過，夏皮羅強調，照片背後其實有更嚴肅的訊息。

「但在這些笑話和照片背後，其實是一個關於健康、自律以及人生第二次機會的嚴肅故事。」夏皮羅表示，亞當斯長期公開分享自己的健康歷程，包括改採植物性飲食、調整生活方式，以及逆轉第二型糖尿病。

他還透露，亞當斯曾幫助他減掉130磅（約59公斤）的體重，並對抗肥胖。

「亞當斯長期以來一直公開談論並撰寫自己的健康之路，包括改採植物性飲食、改變生活方式，以及逆轉自己的第二型糖尿病。如今，在年過60歲之後，他對自己目前的身材感到非常自豪。」

夏皮羅最後笑稱，「而在亞當斯這些年被人冠上各種稱號之後，『60多歲了還太健康、太健美』，大概會是他願意接受的一項批評。」

65 years old and I’ve never been in better shape!



A few years before I became Mayor, diabetes nearly cost me my eyesight. I changed my diet, changed my lifestyle, and changed my life.



Now my son and I have a competition to see who will be in the best shape of our lives by our… pic.twitter.com/vZXup8HIVz — Eric Adams (@ericadamsfornyc) August 7, 2026

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