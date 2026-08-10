歐凱秀凍卵 向2028總統大選邁進？「當眾」打針掀熱議

紐約州眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez）。（美聯社）

據紐約郵報報導，民主黨眾議員歐凱秀 （Alexandria Ocasio-Cortez，AOC）近日開始接受「冷凍卵子」療程，並透Instagram發布影片，向支持她的左派粉絲分享療程進度，包括自己接受荷爾蒙注射的過程。

36歲的歐凱秀是紐約州民主黨籍眾議員。她在周末發布的一則貼文中透露，自己已為這項療程存錢，並考慮了相當長一段時間。她形容，勇敢接受這項「數萬名女性都已經經歷過」的程序，是一件「超酷、超有魄力（badass）」的事。

由於國會目前正值8月休會期，她表示，選擇在這個時候開始療程，讓自己有種「重新掌握主導權」的感覺。

「這是我做出的選擇，因為我希望自己對人生有更多掌控感。」這位紐約市民主社會主義者聯盟（Democratic Socialists of America）的知名領袖表示，「如果人們想要對我的決定做出各種猜測，那就讓他們猜。我覺得自己有能力、有力量做出這個選擇。」

這位代表布朗士與皇后區的眾議員也談到了外界對她可能在2028年參選總統的猜測，並抱怨媒體似乎沒有意識到，政治人物在人生中面臨的考量，並不只有對「權力的貪婪渴望」。

她表示，「媒體會不斷追問，『妳會參選這個嗎？還是會參選那個？』而這幾乎是用一種非常片面、貪婪，或者說過度以權力與野心為中心的方式來理解這些事情。我認為，我們很多人其實會把這些考量或決定，放在人生整體的脈絡中思考，把自己當作完整的人來看待，也考慮我們作為完整的人，當下正在經歷什麼。」

歐凱秀表示，她知道如此公開分享自己的決定，可能在政治上對自己造成反效果，但她仍希望藉此讓其他女性了解自己所擁有的選擇，同時也希望讓這類話題變得更加正常、更容易公開討論。

這位紐約眾議員還透露，她原本安排在周日接受ABC News節目This Week訪問，並計畫在上節目談論政治之前，先在電視台的休息室接受荷爾蒙注射。

她說，「我希望大家看到這一幕。因為女性什麼都做得到，而且我覺得這真的很有魄力。我要一邊在休息室打針，一邊做造型準備上鏡。」

「冷凍卵子」是一種生育保存方式，女性可以在較年輕時，從卵巢中取出部分尚未受精的卵子，經處理後以極低溫冷凍保存，待未來準備好時再解凍使用，透過人工生殖技術受精並進行胚胎植入。

這項程序可以為女性保留日後生育的選擇。由於女性的卵子數量與品質會隨年齡增加而下降，尤其在30多歲中期之後變化較為明顯，因此部分女性會選擇在較年輕時進行卵子冷凍。

在正式取卵之前，女性通常需要接受約兩周的荷爾蒙治療，以促進多顆卵泡同時成熟，之後再進行取卵手術。

歐凱秀表示，「這就是男人不需要面對的事情。」

她進一步說，「男人參選公職，或者坦白說，男人去面試工作時，人們不會在心裡想，『好，這個男人正在參選。他幾歲？喔，那他以後是不是想要組成家庭？』」

歐凱秀自2022年起與羅伯茲（Riley Roberts）訂婚，羅伯茲曾從事行銷及網頁開發工作。

她回憶道，「我29歲時宣誓就任聯邦眾議院議員。但這也有另一面：你必須在公眾的注視下成長，而那正是一個通常大多數人可以比較私密地成長、成熟的人生階段。」

AOC starts process of freezing her eggs, hints at 2028 mindset: 'I think it's badass' https://t.co/zUAaiyBuel pic.twitter.com/hY5qtzqyci — New York Post (@nypost) August 9, 2026

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