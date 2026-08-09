紐約「最破」 華埠錢伯斯街地鐵站將全面翻新

錢伯斯街站規模巨大，最初設計為曼哈頓下城多條地鐵線的共用終點站，但後來隨著規畫的更新而衰落，成為乘客稀少的普通中途站。(記者許君達╱攝影)

州長霍楚(Kathy Hochul)日前宣布，以破敗而聞名的曼哈頓J/Z線錢伯斯街(Chambers St.)地鐵 站" rel="154743">地鐵站 的全面翻新工程已納入日程，大都會運輸署(MTA)正在進行招標。州府強調，這項工程的部分資金將來自曼哈頓堵車費的收入。

錢伯斯街站位於市政府綜合大樓地下，是距離華埠 最近的地鐵站之一。該站1913年開放，最初設計為曼哈頓下城的總樞紐，經由威廉斯堡大橋和曼哈頓大橋進入曼哈頓的地鐵站全部在此匯合，當時還曾規畫一條經由布碌崙(布魯克林)大橋進入錢伯斯街站的地鐵線，但因坡度過大而放棄。因此，整個車站的規模龐大，現有三座島式月台和一座側式月台。

1931年，地鐵線向南延伸至華爾街附近，因此錢伯斯街站變成一座普通中間站，不再承擔線路終點和折返站的功能；而經過兩座大橋直通中城方向的線路相繼開通後，錢伯斯街站的重要性再次下降，如今僅有車次較少的J/Z線使用這座年久失修的空曠車站，日均客流僅1萬8000餘人次。市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，該站殘破的天花板瓷磚、破舊的樓梯和嚴重的漏水，已經到了有損市容的程度。MTA主席兼執行長利伯(Janno Lieber)則將其定義為「破舊地鐵站的典型代表」。

根據計畫，錢伯斯街站的翻新工程包括建築結構修復、漏水防治、天花板翻修、全面粉刷、鋪設新地板、更換嚴重受損的歷史裝飾等，並為車站安裝全新的照明、監控攝像頭等與安全有關的設備。由於車站建築已被聯邦列入「國家歷史名勝」(National Historic Places)名錄，因此翻新工程會保留站內的大量歷史細節。MTA預計，設計施工合約將在今年年底前完成簽署，資金主要來自MTA「2020至2024年度資本計畫」，同時還會有一部分資金來自堵車費收入。

由於年久失修，錢伯斯街站存在嚴重的空間荒廢、漏水、瓷磚脫落等問題。(記者許君達╱攝影)

MTA將啟動堪稱「紐約最破」的曼哈頓錢伯斯街地鐵站全面翻修工程。(記者許君達╱攝影)