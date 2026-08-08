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布碌崙日落公園華裔少女失蹤 警發通告尋找

記者胡聲橋╱紐約即時報導
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日落公園華裔少女失蹤近一周，警方發通告尋找。(警方提供)
日落公園華裔少女失蹤近一周，警方發通告尋找。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)一名華裔少女失蹤已將近一周。警方於7日上午發通告和失蹤者照片尋人，希望知情者及時與警方聯繫，以便這名失蹤少女早日與家人團聚。

這名失蹤華裔少女是陳艾薇(Ivy Chen)，17歲。她家住日落公園45街，在6大道和7大道之間，在市警72分局的轄區內。警方稱，陳艾薇2日(周日)中午12時左右離開住所，之後再也沒有出現過。

根據警方的描述，失蹤華裔少女身高約5呎3吋，體重約115磅(約52公斤)。目前沒有關於她失蹤時衣著的描述。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

精華 FAQ

  • 失蹤者是陳艾薇（Ivy Chen），17歲，住在布碌崙日落公園45街、6大道和7大道之間，屬市警72分局轄區。

  • 警方稱她於2日周日中午12時左右離開住所，之後便再也沒有出現，至今已接近1周未與家人聯繫。

  • 可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，或上網至www.nypdcrimestopper.com，也可傳訊息至274637並輸入TIP577，或透過X平台@NYPDTips與CS-NYC應用提供線索。

布碌崙 華裔 日落公園

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