布碌崙日落公園華裔少女失蹤 警發通告尋找

日落公園華裔少女失蹤近一周，警方發通告尋找。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林)一名華裔 少女失蹤已將近一周。警方於7日上午發通告和失蹤者照片尋人，希望知情者及時與警方聯繫，以便這名失蹤少女早日與家人團聚。

這名失蹤華裔少女是陳艾薇(Ivy Chen)，17歲。她家住日落公園 45街，在6大道和7大道之間，在市警72分局的轄區內。警方稱，陳艾薇2日(周日)中午12時左右離開住所，之後再也沒有出現過。

根據警方的描述，失蹤華裔少女身高約5呎3吋，體重約115磅(約52公斤)。目前沒有關於她失蹤時衣著的描述。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。