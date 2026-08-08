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2枚傳家寶戒指當垃圾扔了 紐約清潔隊員幫忙尋回

記者胡聲橋╱紐約即時報導
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紐約清潔隊員把垃圾放上垃圾車。示意圖。(路透資料照)
紐約清潔隊員把垃圾放上垃圾車。示意圖。(路透資料照)

紐約市布碌崙(布魯克林)一名居民最近發現自己不小心將兩枚傳家寶戒指扔進了垃圾桶，而且垃圾已被垃圾車運走。所幸的是，這兩枚戒指很快在多達兩萬磅的垃圾中被找到了，並歸還給了失主。

▲ 來源：X平台@NYCSanitation（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

一位布碌崙居民4日不慎丟失了一枚傳承四代的古董鉑金鑽石訂婚戒指和一枚紀念愛情的小巧黃金鑽石承諾戒指(promise ring)。這位居民將裝有這兩枚戒指的包裝當廢品扔進了垃圾箱。

當意識到自己的過失後，這位驚慌失措的失主馬上在街上攔下兩名清潔隊員，希望他們能幫自己找到戒指。經過一番搜尋，衛生局將丟失的戒指交還給失主。

衛生局一名發言人7日稱，清潔隊員聞訊後聯繫了他們的主管，然後安排在位於瓦里克街(Varick Street)的垃圾處理站內搜尋。幸運的是，僅搜尋了10分鐘，這兩枚傳家寶戒指就被找到了。

這位發言人說，這是一個非常特殊的案例，戒指被扔進了一個大型住宅樓的垃圾壓縮系統，「每當發生此類事件，我們接到電話後，都會隔離垃圾車，安排尋找時間，然後將車內最多可達兩萬磅的垃圾，慢慢傾倒在混凝土地面上」。

市衛生局會協調這些搜尋工作，提供設施和設備，但這位發言人說，其工作人員通常不會參與實際搜尋遺失物品。「如果垃圾車已經將垃圾卸在轉運站，那麼遺失的物品就無法找回了，因為它幾乎會立即與其他垃圾車的垃圾混合，然後裝入駁船或鐵路貨車」。不過，如果居民聯繫衛生局後及時趕到垃圾處理站，尋找仍有可能進行，工作人員會為尋找者提供一些線索。

不幸遺失物品的居民可以帶一位朋友幫忙尋找。市衛生局會為尋找者提供包括手套、鏟子、撿拾器和其他工具。根據市衛生局的標準程序，居民如果意外丟棄貴重物品，應盡快撥打311通報。

精華 FAQ

  • 失主丟失的是一枚傳承4代的古董鉑金鑽石訂婚戒指，以及一枚象徵愛情的小巧黃金鑽石承諾戒指，兩枚都具有重要紀念價值。

  • 失主攔下清潔隊員求助後，隊員聯繫主管並安排到瓦里克街垃圾處理站搜尋，最後在大約2萬磅垃圾中，僅用10分鐘就找到戒指。

  • 市衛生局表示，居民若意外丟棄貴重物品，應盡快撥打311通報；若垃圾尚未混入轉運站，仍有機會隔離垃圾車並安排搜尋。

布碌崙 布魯克林 紐約市

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