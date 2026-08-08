第36屆香港龍舟節盛大開幕 逾180隊齊聚法拉盛競渡同歡

第36屆紐約香港龍舟節8日在皇后區法拉盛可樂娜公園草原湖(Meadow Lake)登場。(記者高雲兒╱攝影)

第36屆紐約香港 龍舟節8日在皇后區法拉盛 可樂娜公園草原湖(Meadow Lake)登場，超過180支隊伍競逐，參賽規模已達兩天賽程所能容納的上限。今年適逢美國建國250周年，主辦方除安排相關紀念活動及特別邀請賽，也設置專題展覽，回顧近40年前香港將木製龍舟帶到北美、推動龍舟運動在當地扎根的歷史。

紐約香港龍舟節組委會主席萬三權表示，今年共有超過180支隊伍參賽，已達目前兩天賽程所能負荷的最大規模。「再增加隊伍，我們就要辦三天了」，他說，因此有意參賽的隊伍需要儘早報名，部分隊伍早在7月初便開始登記。

萬三權表示，1986年，當時的香港旅遊協會向北美多座城市送出十多艘木製龍舟，對北美龍舟運動的發展具有重要意義。今年會場也設置專題展覽，回顧這段近40年的歷史。

香港駐紐約經濟貿易辦事處處長何美智(Maisie Ho)表示，約40年前，香港方面首次將木製龍舟運到紐約，對美東龍舟運動的發展具有重要意義。她很欣慰看到過去36年來，紐約香港龍舟節逐步發展成大型多元文化活動，參與者也早已不限於華人，而是吸引愈來愈多不同族裔的紐約客加入。她表示，龍舟的獨特之處不只在於體力競賽，更強調合作與團隊精神。

今年參賽隊伍中，不乏連續多年參與的企業隊伍。法拉盛銀行今年已是第10次參賽，龍舟隊經理王浩鈞表示，今年共派出四支隊伍、近40名隊員，包括三支混合組隊伍及一支女子隊。

王浩鈞表示，隊伍通常從5月開始訓練，每周練習兩次。截至8日下午，法拉盛銀行隊已在女子250米及混合組250米賽事中各取得一面金牌，接下來還將繼續參加500米賽事，並於9日參與多項邀請賽。

他表示，法拉盛銀行過去參加龍舟節不同組別時也曾奪得金牌，而企業持續組隊參賽的意義並不只在於成績，「這個比賽讓我們的隊伍更團結，也讓更多華人社區認識我們。」

開幕儀式上，多位民選官員及代表到場支持，包括紐約市主計長李文(Mark Levine)、皇后區地方檢察官凱茲(Melinda Katz)、市議員莊文怡、黃友興、州眾議員布朗斯丁(Edward Braunstein)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)，以及國會眾議員孟昭文代表等。部分官員並向萬三權及籌委會頒發表彰狀。紐約大都會隊吉祥物Mr. Met亦現身會場與民眾互動。

今年適逢美國建國250周年，主辦方也安排相關紀念活動及特別邀請賽。萬三權表示，今年岸上舞台節目同樣突出多元文化特色，除了中華傳統表演，也有日本、泰國等不同文化演出。

龍舟節9日將繼續在法拉盛可樂娜公園舉行，賽事及現場活動從上午9時持續至下午5時，免費向公眾開放，風雨無阻。民眾可搭乘地鐵7號線至大都會球場—威利點(Mets-Willets Point)站，再轉乘主辦方安排的接駁交通前往會場。

萬三權表示，今年岸上舞台節目同樣突出多元文化特色。(記者高雲兒╱攝影)

開幕儀式上，多位民選官員及代表到場支持。(記者高雲兒╱攝影)

第36屆紐約香港龍舟節8日在皇后區法拉盛可樂娜公園草原湖(Meadow Lake)登場。(記者高雲兒╱攝影)

第36屆紐約香港龍舟節8日在皇后區法拉盛可樂娜公園草原湖(Meadow Lake)登場。(記者高雲兒╱攝影)

開幕儀式上，多位民選官員及代表到場支持。(記者高雲兒╱攝影)

開幕儀式上，多位民選官員及代表到場支持。(記者高雲兒╱攝影)

第36屆紐約香港龍舟節8日在皇后區法拉盛可樂娜公園草原湖(Meadow Lake)登場。(記者高雲兒╱攝影)

香港駐紐約經濟貿易辦事處處長何美智(左)和紐約香港龍舟節組委會主席萬三權。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛銀行今年已是第10次參賽。(記者高雲兒╱攝影)

多位民選官員及代表到場支持。(記者高雲兒╱攝影)