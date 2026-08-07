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百元房租釀血案 法拉盛二房東與租客動刀 74歲翁遭砍傷

記者高雲兒／紐約即時報導
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截至7日下午，案發現場仍留有明顯痕跡。大樓外可見沾有血跡的毛巾，部分地面仍殘留斑...
截至7日下午，案發現場仍留有明顯痕跡。大樓外可見沾有血跡的毛巾，部分地面仍殘留斑斑血痕。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區法拉盛羅斯福大道一處住宅，6日下午發生一起因小額租金糾紛引爆的血案。一名74歲老翁因房租計算方式，與41歲「二房東」發生激烈口角，對方竟拿起菜刀朝老翁頭部猛砍，導致其頭部撕裂重傷、鮮血浸透白衣直達腰部，場面駭人。警方當場逮捕嫌犯劉振(Zhen Liu，音譯)，並以二級攻擊罪起訴。

截至7日下午，案發現場仍留有明顯痕跡。大樓外可見沾有血跡的毛巾，部分地面仍殘留斑斑血痕，顯示當時衝突之激烈。據住戶回憶，樓內不少人受到驚嚇。

案情經過

警方表示，案件發生於6日下午約3時12分，地點為羅斯福大道144-30號一處住宅，據警方，74歲受害者當時正與41歲嫌犯發生言語爭執，嫌犯其後拿起一把菜刀，擊中老翁的手部及頭部，造成其頭部撕裂傷。急救人員其後將傷者送往紐約長老會皇后醫院。警方尚未公布其最新傷勢。

案件發生於6日下午約3時12分，地點為羅斯福大道144-30號一處住宅。(記者高...
案件發生於6日下午約3時12分，地點為羅斯福大道144-30號一處住宅。(記者高雲兒╱攝影)

據同樓多名住戶及目擊者還原事發經過，涉案的41歲劉姓男子並非該房屋的業主，而是向房東承租整層後，再將部分房間分租給他人的「二房東」。74歲的傷者與其妻子即為其租客，已在該處居住一段時間，平時每月房租約為1300元，且此前從未有欠租紀錄。

根據住戶轉述，雙方爭執的核心在於最後約18天的租金數額。由於老夫婦原定於本月20日左右返回中國，因此提前告知準備搬離。由於本月僅居住部分天數，老夫婦希望按照實際居住天數來計算最後一期的房租，而不是支付整月全額。

案件發生於6日下午約3時12分，地點為羅斯福大道144-30號一處住宅。(記者高...
案件發生於6日下午約3時12分，地點為羅斯福大道144-30號一處住宅。(記者高雲兒╱攝影)

老夫婦自行核算後，認為應支付約750至800元，但二房東要求的金額卻約為900元。住戶說，眼見爭論越發激烈，傷者的妻子為求息事寧人，曾主動表示願意把相差的100元補上，希望事情就此打住。然而，即使老夫婦已經表態願意讓步，劉男仍然難以平復心情。

驚悚瞬間

一名同樓住戶表示，就在爭執未果之際，劉男突然取出菜刀，朝74歲老翁揮去。老翁頭部中刀後，瞬間大量出血，原本穿著的白色衣服迅速被鮮血浸透，血跡一路向下蔓延至腰部附近，地面上也留下大片血泊，場面十分駭人。

截至7日下午，案發現場仍留有明顯痕跡。大樓外可見沾有血跡的毛巾，部分地面仍殘留斑...
截至7日下午，案發現場仍留有明顯痕跡。大樓外可見沾有血跡的毛巾，部分地面仍殘留斑斑血痕。(記者高雲兒╱攝影)

傷者的妻子一邊奮力阻擋，一邊大聲勸說嫌犯，提醒對方自己也擁有妻兒和父母，如果真的鬧出人命，不僅老翁可能喪命，嫌犯自己的人生也將徹底被毀。在眾人協力下，菜刀最終被成功奪下並藏起，這才避免了更嚴重的後果。

據目擊者描述，老翁受傷後曾一度倒在地上，現場大量出血，場面混亂。其中有人立即撥打911報警，也有居民留在現場安撫傷者妻子，並協助照顧。

截至7日下午，案發現場仍留有明顯痕跡。大樓外可見沾有血跡的毛巾，部分地面仍殘留斑...
截至7日下午，案發現場仍留有明顯痕跡。大樓外可見沾有血跡的毛巾，部分地面仍殘留斑斑血痕。(記者高雲兒╱攝影)

警方其後當場逮捕嫌犯劉振。目前傷者的最新狀況仍有待院方及警方進一步公布，全案正持續調查中。

精華 FAQ

  • 雙方爭執焦點在於老夫婦搬離前最後約18天的房租計算方式，租客認為應按實際居住天數支付約750至800元，但二房東要求約900元。

  • 41歲劉姓二房東在口角後突然拿起菜刀，朝老翁頭部及手部揮砍，導致頭部撕裂重傷、鮮血大量湧出，傷者隨後被送往醫院救治。

  • 警方已當場逮捕劉振並以二級攻擊罪起訴，案件仍在調查中。住戶則稱衝突原本可由補上100元化解，但嫌犯情緒失控，最終釀成血案。

法拉盛 租客 皇后區

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