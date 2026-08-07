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紐約市公校英文達標率急跌6百分點 亞裔跌幅更達7.6%

記者劉梓祁／紐約即時報導
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紐約市公校英文達標率急跌6百分點，亞裔跌幅更達7.6%。(市教育局提供)
紐約市公校英文達標率急跌6百分點，亞裔跌幅更達7.6%。(市教育局提供)

根據紐約市公校系統(NYCPS)7日公布2026年州會考結果，全市三至八年級學生的英文科達標率由去年的56.3%降至50.3%，一年下降6個百分點，其中三年級和五年級跌幅均超過13%；亞裔學生英文達標率則由74.9%降至67.3%，跌7.6%，為四大主要族裔中降幅最大；數學科整體表現大致持平，達標率略升0.1點至57%。

市教育局表示，英文成績在短時間內出現罕見的劇烈起伏，繼去年上升約7個百分點後，今年幾乎完全回落，已就結果深入分析。市長曼達尼(Zohran Mamdani)也表示，市府將進一步了解州會考評分過程，以確保能有信心地使用相關數據，為學生制定政策。

按年級計算，三年級英文達標率由去年的58%降至44.2%，大跌13.8個百分點；五年級則由59.7%降至46.6%，跌13.1點。四年級下降5.7點至51.1%；六至八年級跌幅相對較小，分別下降1.9點、2點及0.4點。

今年全市三至八年級英文總體達標率雖仍較2024年的49.1%高出1.2個百分點，但三年間先大升、再大跌的波動，引起市教育局對年度成績可靠性及評分程序的疑問。

州教育廳日前公布的全州初步數據也呈現類似走勢。全州三至八年級英文達標率由去年的53%降至48%，跌5個百分點；數學達標率則由55%升至57%。市教育局稱，不同學生結構、資源水平及教學方式的學區都出現英文成績下跌，並非紐約市獨有。

亞裔學生雖仍是四大族裔中英文表現最高的群體，但今年達標率由74.9%降至67.3%，跌幅達7.6個百分點。白人學生達標率為66.6%，下降6.5點；非洲裔學生為41.9%，下降5.1點；西語裔學生為37.4%，下降6.1點。

數學方面，亞裔學生達標率仍最高，為79.6%，但較去年下降1.3個百分點；白人學生為74.1%，下降約1點。非洲裔及西語裔學生則分別微升約0.6點及0.5點，達標率均約為44%。

市教育局援引另一套校內學業篩查數據，稱學生實際學習表現仍有進步。三至八年級閱讀篩查中，高於全國中位數的學生比例由42.7%升至45.6%；數學則由43.4%升至51.3%。盡管如此，此篩查以是否高於全國中位數為標準，與州考的三級、四級達標率並非同一口徑。篩查報告也註明，學業評量工具「MAP Growth」及「i-Ready」近期更新評量常模，可能是今年數據上升的部分原因。

市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)表示，市府仍將繼續推行以自然拼讀和「閱讀科學」為基礎的「紐約市閱讀」(NYC Reads)計畫，但今年州會考所呈現的劇烈變化值得嚴謹分析。學校校長已收到個別學生的成績，家長預計可於10日收到結果。

精華 FAQ

  • 全市三至8年級英文達標率由去年的56.3%降至50.3%，一年內下跌6個百分點；其中3年級與5年級跌幅最明顯，均超過13個百分點。

  • 亞裔英文達標率由74.9%降至67.3%，下跌7.6個百分點，為四大族裔中最大；數學則仍居首位，但由80.9%降至79.6%，微跌1.3點。

  • 市教育局認為英文成績短時間內大起大落罕見，已著手深入分析，並將檢視州會考評分流程；同時強調校內篩查數據仍顯示閱讀與數學進步。

亞裔 紐約市 曼達尼

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