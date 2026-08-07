美東天氣瘋狂失控 周末高溫、暴雨洪水齊襲

美國東部從周五至周日恐將再次面臨多場強烈雷雨侵襲，部分地區也可能出現暴雨與突發性洪水風險。（路透）

美國東部與俄亥俄河谷地區數百萬居民，從周五至周日恐將再次面臨多場強烈雷雨侵襲，部分地區也可能出現暴雨與突發性洪水風險。本周稍早，東北部部分地區才剛遭受一波強降雨影響。

此次天氣系統主要受到位於美國東部外海的高壓系統影響，該系統持續將大量水氣向北輸送，為東部地區帶來充沛的濕潤空氣。

目前的大氣環境正將來自大西洋的潮濕氣流推向內陸，加上一道即將接近的冷鋒影響，使美國東部地區逐漸形成有利於陣雨與雷雨發展的條件，也讓不穩定天氣延續至整個周末。

從周五下午開始，一道冷鋒將由五大湖地區向中部平原延伸。隨著大氣不穩定度增加，從美國東南部一路延伸至東北部的廣大區域，都可能陸續發展出陣雨與雷雨。

在最強烈的雷雨過程中，降雨強度可能達到每小時2.5英吋（約63.5毫米）。由於許多地區近期已累積大量降雨，土壤含水量偏高，地表排水能力降低，使突發性洪水再次成為主要威脅。

截至周六，包括東北部、俄亥俄河谷及東南部大部分地區，都被列入4級制中的第1級突發洪水風險範圍。受影響的主要城市包括紐約市、華盛頓特區、夏洛特與亞特蘭大等地。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）旗下風暴預測中心（SPC）也發布強烈雷暴預警。自周五下午起，從康乃狄克州西南部與紐約州下哈德遜河谷地區開始，向西南延伸至賓夕法尼亞州東部、新澤西州部分地區，再一路涵蓋德拉瓦州與馬里蘭州東部，都存在5級制中的第2級強烈雷暴風險。

此次風險區域涵蓋連接紐約市與華盛頓特區的I-95高速公路走廊。預測顯示，最主要的威脅將來自具破壞力的強風陣風，可能造成局部災害。

然而，並非所有東部地區都會迎來大量降雨。部分避開雷雨影響的區域，反而可能面臨高溫與潮濕天氣。

從費城至波士頓一帶目前已發布高溫警報，部分地區的體感溫度可能突破華氏100度（約攝氏38度）。相關高溫警報預計可能持續至周六。

預計東北部與中大西洋地區部分居民將在周六與周日迎來較大範圍降雨，累積雨量約為0.5至1英吋（約13至25毫米）。若雷雨系統反覆通過同一地區，局部累積雨量可能達到1至2英吋以上（約25至50毫米以上）。

這些額外的強降雨，可能再次影響上個月曾遭受嚴重突發洪水侵襲的社區。

例如，康乃狄克州布里奇波特今年累積降雨量已較平均值高出逾7英吋（約178毫米）；紐約州奧爾巴尼今年降雨量也比平均值高出逾5英吋（約127毫米）。由於地區水分已接近飽和，未來若再出現大量降雨，將使這些地區面臨更高的洪水風險。