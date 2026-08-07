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逾四成紐約長者難付日常帳單 亞裔近半陷財務困境

記者劉梓祁／紐約即時報導
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纽約市逾四成長者難付日常帳單，亞裔近半陷財務困境。(記者劉梓祁／攝影)
纽約市逾四成長者難付日常帳單，亞裔近半陷財務困境。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市老人局(NYC Aging)發布的最新報告指出，生活成本高漲正使大批長者承受沉重的經濟壓力。逾四成受訪者難以支付至少一項日常帳單，近三成難以取得可負擔的健康食品，超過四分之一面臨住房不穩定；亞裔長者的財務及住房困難比例也高於全市平均。

這份名為「紐約長者財務保障調查結果」(Findings from Older New Yorkers’ Financial Security)的報告，分析全市服務需求評估所收集的8600份長者及照護者問卷，其中7130名受訪者為居住在紐約市、年滿60歲的長者。

調查顯示，41.2%長者表示至少有一項帳單難以負擔；其中16.3%無力支付房租或房貸，15.2%難以支付食品開支，另有14.9%面對信用卡還款壓力、13.6%難付水電等公用事業費用、11.5%難以負擔藥物。

不同族裔之間的差距明顯。49.2%亞裔長者難以支付至少一項帳單，接近每兩人便有一人，高於全市平均的41.2%，也遠高於白人長者的29.9%；非裔和西語裔長者的比例亦分別達48.1%和48.5%。

在食品方面，30.4%受訪長者表示難以購買或取得可負擔的健康食品。西語裔長者面對食品不安全的比例最高，達42.6%，其次為非裔的36.9%；亞裔為25.7%，白人則為21.7%。

住房問題同樣呈現族裔差距。全市26.5%長者表示住房不穩定，亞裔長者比例達31%，非裔為29.9%、西語裔為38.3%，白人則為17%。擔任家庭照護者的長者面臨住房不穩定的比例也較高，達30.1%。

60歲至74歲的「較年輕長者」承受的財務壓力較為顯著。60歲至64歲受訪者中，48.6%難以支付帳單；65歲至74歲者為44.6%。相比之下，75歲至84歲及85歲以上長者的比例分別為30.9%和26.2%。

報告並指出，經濟困境往往與其他風險重疊。曾遭年齡歧視的長者中，57.6%有帳單支付困難、41.6%住房不穩；曾遭受長者虐待者的住房不穩定率更達51.4%。有財務、食品或住房困難的長者，也較常面對孤獨、社交孤立、心理健康問題及身體或感官障礙。

就業數據顯示，30.6%受訪長者仍在工作，49%自願退休，近五分之一則因失業、殘障或被迫退休等非自願原因離開勞動市場。報告形容年齡歧視造成「雙重困境」，即部分長者因經濟需要無法如願退休，另一些人則在尚未準備好時被迫離職。

老人局建議擴大糧食券(SNAP)及長者營養計畫(older adult nutrition programs)、增加可負擔住房和防止迫遷服務、強化長者房租加租豁免計畫(SCRIE)，並改善社安金及補充保障收入、打擊就業年齡歧視，以及增加具語言和文化適應性的服務。

精華 FAQ

  • 報告顯示，紐約長者正承受嚴重生活成本壓力，41.2%難付至少1項帳單，30.4%難取得可負擔健康食品，26.5%面臨住房不穩定，顯示基本生活支出已成普遍負擔。

  • 亞裔長者有49.2%難以支付至少1項帳單，高於全市平均；31%住房不穩定，也高於白人長者。雖然食品困難比例低於西語裔與非裔，但整體財務壓力仍明顯偏高。

  • 老人局建議擴大SNAP與長者營養計畫、增加可負擔住房與防止迫遷服務、強化SCRIE，並改善社安金與補充保障收入，同時打擊就業年齡歧視，提供更具語言與文化適應性的服務。

亞裔 非裔 紐約市

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