美國味全繪畫比賽「我生活中的中華文化」優勝作品揭曉

各年齡段前四名得獎者作品，可掃描活動官網二維碼後欣賞更多優秀作品。(主辦單位提供)

美國味全公司與世界日報 聯合主辦的繪畫比賽「我生活中的中華文化」優勝作品揭曉。比賽以「發掘日常生活中的傳統文化之美」為主題，收到大量傳達了對中華文化的深刻觀察與情感連結的優秀作品。主辦單位邀請Jodie Chiou、Xiao Hua Yang和Felicia Liang三位評審老師評審。

在幼童組方面，評審對獲獎作品展現的童趣與想像力高度肯定。第一名Antony Miller的作品色彩活潑，風格獨特而充滿童趣。第二名Ella Vartabedian以大膽的配色獲得評審讚賞，大面積的黃色與藍色維持了主題顏色的一致性，畫面生動且元素豐富。第三名Victoria Shi的作品以少見的色塊筆觸取代傳統勾線，完美呈現立體空間感。第四名Elizabeth Liu以大膽的顏色與勾線，描繪出多個可愛且細節豐富的故事，讓人過目難忘。

高童組競爭同樣激烈。第一名Alexander Huang對食物特別的描繪獲評審讚賞，認為這是每位美籍華裔 孩子都能立刻共情的作品。第二名Parnia Aldavood Zolyad以生動的動態捕捉獲得評審青睞，現實與幻想的結合恰到好處。第三名James Yin的作品獲評審盛讚人物神態傳達出真摯的情感，握筷子的細節與簡單卻真實，讓人回憶起自己生活中熟悉的場景。第四名的Joanna Lin以剪貼畫等多種技法呈現神話主題，想像與現實的鏡像對比搭配出彩的色彩運用。

青少年組作品中，第一名Leanna Jiang以暖冷色調的巧妙結合與左右分割的構圖，生動描繪了城市中中華文化的縮影。第二名Daphne Cheng以極佳的繪畫技巧獲得評審肯定；黑白素描與彩鉛很自然地結合，色彩的過渡手法流暢細膩。第三名Arien Chiu的作品從主體到邊框都充滿獨特細節。第四名Chase Yang以簡潔線條與周圍些許留白營造童趣氛圍，畫中豐富的事物各自展現鮮活神態與動作，展現了極佳的觀察力與捕捉能力。

所有優勝作品包括佳作作品將於近期在活動官網線上展覽，可掃描QR code上網欣賞更多優秀作品。主辦單位表示特別鼓勵未獲獎的參賽者不要氣餒，持續創作與觀察，明年繪畫比賽期待再次看到大家的精彩作品。