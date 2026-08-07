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電費單掀翻紐約…1度3毛 全美第3高 居民火大：付不起

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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紐約州住宅用電價格在全美排名第三高，僅次於夏威夷與加州。示意圖（歐新社）
紐約州住宅用電價格在全美排名第三高，僅次於夏威夷與加州。示意圖（歐新社）

據紐約郵報報導，一份最新報告顯示，紐約州住宅用電價格在全美排名第三高，僅次於夏威夷與加州，這項結果引發外界震驚，也讓高昂能源成本成為州長選舉的重要議題之一。

目前，紐約州長選舉正由共和黨候選人布萊克曼（Bruce Blakeman）挑戰民主黨現任州長霍楚（Kathy Hochul）。其中，居高不下的電費已成為兩黨攻防的焦點。

根據帝國中心公共政策研究所（Empire Center for Public Policy）分析最新聯邦數據，紐約住宅用電價格在今年5月達到每千瓦時（kilowatt-hour）29.93美分，位居全美第三高，比全國平均高出62%。

「全國第三高的電價，並不是紐約希望看到的位置。」帝國中心公共政策研究所主席西萊納斯（Zilvinas Silenas）表示，「如果這也被稱為『可負擔』，那麼紐約人實際上根本負擔不起。」

報告指出，夏威夷住宅電價最高，每千瓦時約52美分；加州排名第二，每千瓦時33.25美分。千瓦時是公用事業公司計算用電量時採用的標準計費單位。

相比之下，紐約電價不僅遠高於全國平均，也接近佛羅里達州的兩倍，比德州高出80%以上。此外，紐約電價較一年前上漲12%，漲幅約為全美平均增幅的兩倍。

帝國中心的數據顯示，紐約能源成本排名近一年持續惡化。去年10月與11月，紐約州電價排名全美第8高；12月升至第6；今年4月升至第4；到了5月，已攀升至第3高。

報告同時指出，紐約市住宅電價較2025年上升12%。此外，紐約住宅天然氣價格平均比全國高出15%，在全美排名第19高。

「紐約目前的能源政策，正在造成我們多年來一直警告的高成本問題。」西萊納斯表示。他指出，持續增加的電力需求也是推高價格的重要因素之一。

紐約州獨立電力生產商協會（Independent Power Producers of New York State）主席多諾休（Gavin Donohue）則認為，高額稅負是造成紐約高電價的主要原因。

他表示，輸電與配電成本、各類稅金與費用，以及綠色能源相關規定，加總後約占公用事業帳單的70%。

西萊納斯也指出，紐約州在關閉老舊石油、天然氣及核能發電設施的同時，卻未能及時增加足夠的新電力供應能力。

位於威斯特徹斯特郡的印第安角核電廠（Indian Point nuclear power plant）在2021年關閉前，曾供應紐約市約25%的能源。

能源專家霍華德（John Howard）表示，紐約高昂的稅負明顯推高能源成本。他曾擔任負責監管公用事業公司的州公共服務委員會（Public Service Commission）成員。

霍華德指出，紐約市房產稅是聯合愛迪生（Con Edison）電費帳單中造成成本扭曲的重要因素之一。此外，公用事業公司還需負擔總收入稅、特許經營稅、商品銷售稅，以及用於推動太陽能與其他清潔能源投資的「系統效益費」（systems benefit charge）。

這些成本最終都可能由聯合愛迪生（Con Edison）與國家電網（National Grid）轉嫁給消費者。

能源成本問題也迅速成為州長選戰的核心議題。布萊克曼批評霍楚政府，在她任內透過公共服務委員會批准了48次公用事業電力與天然氣費率調漲。霍楚任命了公共服務委員會多數成員，而該機構負責監管州內公用事業產業。

「霍楚的公用事業帳單正在摧毀我們。」布萊克曼表示。

他承諾，如果當選州長，將把公用事業帳單削減一半，取消霍楚政府推出的高成本附加費，並將24億美元未使用的能源稅資金返還給付費用戶。

根據聯合愛迪生與紐約州電力與天然氣公司（NYSEG）的年度平均帳單數據，霍楚任內公用事業費率漲幅高於前任州長、民主黨籍葛謨（Andrew Cuomo）時期。

從霍楚上任後第一個完整任期年度的2022年，到2025年間，紐約州北部地區用戶支付的NYSEG平均輸送費，也就是需要經州政府批准的公用事業費率部分，大幅增加75%。

同期，聯合愛迪生平均費率上升25%。

相比之下，在葛謨任期主要階段的2016年至2021年間，NYSEG輸送費率上升25%，聯合愛迪生僅上升9%。

面對能源成本壓力，霍楚今年稍早尋求連任第二任期時調整能源政策方向，並促使州議會延後實施2019年通過的氣候領導與社區保護法（Climate Leadership and Community Protection Act）部分綠色能源規定，原因是外界擔憂相關政策可能進一步推高成本。

今年秋季，州政府也將發放「公用事業回饋」支票。州預算已撥出10億美元，預計以每人100至200美元不等的形式返還，用於減輕能源成本帶來的壓力。

不過，這項回饋將依據居民2024年的收入計算，而非根據是否實際支付公用事業帳單來決定。

此外，由於擔心電網承載能力不足，霍楚近期也發布行政命令，對紐約州新增高耗電人工智慧資料中心實施為期一年的審查凍結。

霍楚競選團隊則為州長的能源政策辯護。

發言人拉杜洛瓦基（Ryan Radulovacki）表示，「州長霍楚正在把能源回饋支票直接放入紐約人的口袋，同時向大型公用事業公司施壓以降低成本。但如果『100% MAGA』的布萊克曼依照自己的方式執政，紐約人將面臨更高帳單、失去能源回饋，也不會獲得任何關稅退款或援助，而他與川普將推高物價。」

他也批評布萊克曼支持川普的政策方向，認為相關措施可能再次增加家庭成本。

布萊克曼則反駁稱，霍楚政府推出的回饋支票只是「為了在選舉中收買選票的政治手段」，並表示，「紐約人不會上當。」

精華 FAQ

  • 根據帝國中心分析聯邦數據，紐約州住宅電價在今年5月達每千瓦時29.93美分，位居全美第3高，僅次於夏威夷與加州，且比全國平均高出62%。

  • 因為電費持續上漲已直接衝擊居民生活，布萊克曼藉此批評霍楚任內多次調漲公用事業費率，並承諾若當選將大砍帳單、取消附加費與返還能源稅款。

  • 報告與專家指出，主要原因包括稅負與各類費用占比過高、輸配電成本沉重、關閉老舊發電設施後供電未及時補上，以及綠能政策與新增需求推升成本。

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