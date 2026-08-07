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MTA積極開拓廣告收入 投放無所不在惹乘客反感

記者顏潔恩╱紐約即時報導
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大都會運輸署近年積極增加廣告投放，以開拓票價以外的收入來源，但大量的廣告投放逐漸...
大都會運輸署近年積極增加廣告投放，以開拓票價以外的收入來源，但大量的廣告投放逐漸引發乘客反感。(記者顏潔恩╱攝影)

大都會運輸署(MTA)近年積極增加廣告投放，以開拓票價以外的收入來源，如今紐約地鐵站" rel="154743">地鐵站台、車廂甚至閘機，隨處都可見商業廣告；然而這種被稱為「廣告蔓延」(ad creep)的現象也引發爭議，不少市民認為，過度商業化不僅令人眼花撩亂，也正在侵蝕紐約地鐵多年來累積的文化特色與城市風貌。

大都會運輸署商業發展總監佐恩(Mary John)證實，地鐵乘客確實比過去看到了更多的廣告，她也指出，廣告已成為MTA日益重要的收入來源，「像這樣的收入能幫助我們維持較低票價，或至少讓票價每年的調漲幅度保持在較低的水準，大家現在看到的，其實是MTA在過去一年半積極推動廣告業務轉型的成果。」

財務文件顯示，MTA於2025年廣告收入約達1.8億元，其中大部分來自地鐵廣告；而MTA同期來自地鐵、公車及無障礙接送服務(Paratransit)的票價收入則約為36億元。

面對大量的廣告投放，一些通勤客表示極度反感，一名男子特別提到，止汗劑品牌Degree在車站投放的廣告刻意仿照地鐵站名的馬賽克磁磚設計，讓人乍看之下很容易誤認為是真正的站名標示，「我其實非常不喜歡這種廣告，它在某種程度上抹殺了地鐵原有的藝術感和趣味，讓我覺得有點難過」，他認為不應讓商業廣告侵蝕MTA多年來建立起來的文化特色。

事實上，自紐約地鐵誕生以來，車站廣告就一直備受爭議；1904年，跨區快速捷運公司(Interborough Rapid Transit Company，IRT)開通紐約第一條地鐵線後僅數日，紐約建築聯盟(Architectural League)和市立藝術協會(Municipal Art Society)便對地鐵充斥廣告感到不滿。

而MTA並非紐約都會區唯一積極發展廣告收入的交通機構，今年夏天FIFA世界盃期間，新澤西州運輸局(NJ Transit)執行長科魯里(Kris Kolluri)與外送平台DoorDash簽下170萬元合作案，將通往大都會人壽體育場(MetLife Stadium)的「Meadowlands Rail Line」暫時更名為「DoorDash Meadowlands Rail Line」。

除替鐵路冠名之外，DoorDash還將列車外觀全面貼上品牌標誌，並將車站燈光換成品牌代表色，這項品牌合作將持續至明年。

精華 FAQ

  • MTA希望透過廣告開拓票價以外的收入來源，減輕營運財務壓力。官員表示，這些收入有助維持較低票價，或至少讓年度漲幅保持在較低水準。

  • 財務文件顯示，MTA在2025年的廣告收入約1.8億元，主要來自地鐵；同期地鐵、公車與Paratransit票價收入約36億元，兩者差距相當明顯。

  • 乘客認為廣告太多會讓地鐵看起來雜亂刺眼，甚至削弱原本的藝術感與城市特色。有人舉例品牌廣告仿造站名磁磚設計，讓人感到被商業化侵入。

MTA 地鐵站 地鐵

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