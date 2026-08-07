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紐約RFK大橋車輛自燃 皇后區交通大亂 BQE、大中央大道變停車場

記者戴慈慧／紐約即時報導
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一輛聯結車7日上午在皇后區通往RFK大橋的引道起火，消防人員到場時整輛車已陷入火...
一輛聯結車7日上午在皇后區通往RFK大橋的引道起火，消防人員到場時整輛車已陷入火海，濃煙直竄天際，事故一度造成進出曼哈頓交通大亂。(翻攝自Citizen)

一輛聯結車7日上午在皇后區通往羅伯特甘迺迪大橋(Robert F. Kennedy Bridge, RFK大橋)的引道突然起火，消防人員獲報趕抵時，整輛車已陷入火海，濃密黑煙直竄天際，事故一度封閉通往曼哈頓布碌崙方向所有車道，導致布碌崙─皇后區高速公路(Brooklyn-Queens Expressway, BQE)、大中央大道(Grand Central Parkway)及周邊道路車流嚴重回堵，尖峰通勤受到影響。

根據紐約市消防局(FDNY)，火警約於上午8時45分發生在RFK大橋皇后區引道。消防人員抵達現場時，18輪聯結車車頭已全面燃燒，大量濃煙從車體竄出，火勢猛烈。為確保救災安全，警方立即封閉事故路段，消防員隨即展開滅火作業。

現場畫面迅速在社群平台Citizen流傳，不少駕駛及附近民眾拍下火勢。影片可見整輛聯結車幾乎被烈焰吞噬，濃黑煙柱高高升起，即使距離數個街區外仍清晰可見，引發不少網友留言討論，擔心是否有人受困車內，也有人表示當時因道路封閉，在附近塞車超過半小時。

事故發生正值上班尖峰時段，由於RFK大橋是連接皇后區、曼哈頓及布朗士的重要交通要道，車道封閉後，連帶造成BQE、大中央大道及周邊道路車流回堵，不少駕駛改道行駛，部分導航系統也建議避開事故路段。根據Notify NYC通報，通往曼哈頓及布碌崙方向所有車道封閉逾30分鐘，直到上午9時30分左右才重新開放，但仍持續出現交通延誤。

消防局表示，事故未造成人員受傷，聯結車駕駛平安無事，但車頭幾乎全毀。消防局火災調查員已介入調查，以釐清起火原因，目前尚未公布是否涉及機械故障或其他因素。

精華 FAQ

  • 事故發生在皇后區通往羅伯特甘迺迪大橋的引道，時間約為上午8時45分。消防人員趕抵時，車頭已全面燃燒，現場濃煙直竄天際。

  • 因RFK大橋是連接皇后區、曼哈頓與布朗士的重要通道，警方封閉往曼哈頓及布碌崙方向車道後，BQE、大中央大道與周邊道路都出現大量回堵。

  • 消防局表示事故未造成人員受傷，聯結車駕駛平安無事，但車頭幾乎全毀。目前火災調查員已介入，正釐清是否與機械故障或其他因素有關。

皇后區 布碌崙 曼哈頓

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