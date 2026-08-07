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布碌崙單雙號停車新制出包 頭兩天數十輛合法停車遭誤罰

記者馬璿／紐約即時報導
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紐約市府於布碌崙(布魯克林)展開新的單雙號停車試點計畫。圖為路邊停車示意圖，非當...
紐約市府於布碌崙(布魯克林)展開新的單雙號停車試點計畫。圖為路邊停車示意圖，非當事地點。(記者馬璿／攝影)

紐約市府於布碌崙(布魯克林)展開新的單雙號停車試點計畫，卻在上路頭兩天出現溝通失誤，導致展望高地(Prospect Heights)數十名依規定合法停車的駕駛，仍收到65元的橙色罰單，讓居民相當氣憤。當局表示，將於下周修正疏失，非指定執法日開出的罰單也將全數作廢。

市府原訂自3日(周一)起，將展望高地的清潔車道打掃管制，由原本每周兩次減為一次，藉此減輕居民頻繁移車的負擔。展望高地過去每周須兩次清潔道路兩側，也讓當地雙排停車亂象叢生。然而，交通執法人員疑似未獲通知新制已生效，仍依舊制開單，導致多輛合法停放的車輛遭罰。

居民克里斯多福(Christopher)周一一早便發現擋風玻璃上被貼罰單。他對市府的說法極為不滿，直言在科技發達的年代，電子郵件、簡訊等通知方式一應俱全，市府沒有理由狀況外。

依規定，車輛若未在道路清潔時段依規定移車，將面臨65元罰款。市衛生局(DSNY)表示，已在計畫上路前數周，通知包括市警(NYPD)與財政局在內的多個相關單位。但知情人士透露，衛生局實際上僅發出一封通知信，既未確認對方收悉、也未進行後續追蹤，加上與警局間協調不足，才導致事件發生。

市警局強調，這起烏龍事件已處理完畢。發言人表示，這些罰單皆為誤發，目前均已撤銷，並將要求衛生局建立正式通報機制，日後若有長期停車規定異動，須事先正式知會警方。

警方雖未透露確切開單數量，但該區市議員哈德森(Crystal Hudson)辦公室證實，已收到約12起相關投訴。哈德森表示，已接獲多名駕駛人反映，在試辦區域內原本不應執法的日子遭到開單。她的辦公室已直接與衛生局、當地警局分局及交通指揮官聯繫，要求執法人員切勿在非執法日開單。市府也已承諾，凡在非指定執法日開出的罰單，一律撤銷作廢，疏失預計於下周修正。

這項試辦計畫旨在測試每周打掃一次是否足以維持社區整潔，將持續施行至9月25日。

精華 FAQ

  • 因為新制上路後，部分依規定合法停車的居民仍在非執法日收到65元罰單，等於明明守規矩卻被誤罰，讓當地住戶對市府溝通失誤非常不滿。

  • 市衛生局雖聲稱已通知多個相關單位，但實際上疑似只寄出通知信，未確認對方是否收到，也缺乏後續追蹤，導致警局執法人員未同步更新規定。

  • 警方表示這些罰單屬於誤發，已全部撤銷；市府也承諾，凡在非指定執法日開出的罰單都將作廢，並要求建立正式通報機制避免再發生。

布碌崙 布魯克林 罰單

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