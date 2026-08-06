紐約長島男子涉性侵犬隻 遭追加控罪 動協：動物虐待應嚴肅追究

紐約長島一名男子因涉嫌與犬隻發生性不當行為，以及涉及犬隻的性表演而遭刑事起訴，當局近日再對其提出新的控罪。圖為一隻小狗在湖邊行走。示意圖。與本案無關。(美聯社)

紐約長島 蘇福克郡防止虐待動物協會(Suffolk County SPCA)6日表示，一名男子因涉嫌與犬隻發生性不當行為，以及涉及犬隻的性表演而遭刑事起訴，當局近日再對其提出新的控罪。

根據SPCA公布的信息，案件可追溯至2025年10月15日。當時，警方接獲投訴後前往Mastic一處住宅調查。經過後續調查，涉案男子於今年6月4日遭到起訴，案件之後引發動物權益人士關注，並有人為涉事犬隻舉行抗議活動。SPCA表示，隨著調查持續，當局6日再對該男子提出更多刑事控罪。涉事犬隻目前已交由一名家庭成員照料。

蘇福克郡SPCA曾處理類似案件。2018年，一名法明戴爾(Farmingdale)男子被控一項虐待動物罪及一項與犬隻發生性不當行為罪，顯示此類行為可直接面臨刑事追究。

SPCA表示，該機構將繼續調查涉及虐待及忽視動物的案件，強調動物虐待行為不會被容忍。民眾如在蘇福克郡發現涉嫌虐待或疏忽照顧動物的情況，可致電(631)382-7722舉報。