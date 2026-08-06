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紐約市警大舉掃蕩 法拉盛無照水果攤販棄數十箱水果奔逃

記者戴慈慧／紐約即時報導
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一名販售水果的攤販6日見警方到場後，推著滿載水果的手推車沿著法拉盛39大道逃離現...
一名販售水果的攤販6日見警方到場後，推著滿載水果的手推車沿著法拉盛39大道逃離現場，最後棄下貨物逃逸。（記者許振輝／攝影）

皇后區法拉盛市中心非法攤販問題持續受到關注。當地警方6日下午在緬街與39大道一帶掃蕩，販售水果的無照攤販見警員接近，立即推著滿載香蕉、西瓜等水果的手推車沿街逃跑，最後丟棄貨物逃逸，現場留下一箱箱水果，由警方查扣。

目擊民眾表示，該名男子當時沿39大道快速奔跑，警方隨後追趕，但男子最終放棄水果逃離現場，未遭逮捕。現場可見大量香蕉、西瓜、鳳梨等水果堆放在人行道旁，警方逐一搬運清點，不少路人駐足圍觀。

法拉盛商業改進區(Flushing BID)負責人日前接受本報採訪時表示，非法攤販問題多年來始終無法有效改善，原因之一在於執法缺乏持續性，即使短暫取締，攤販往往很快又返回原地營業。

代表法拉盛的紐約市議員黃敏儀(Sandra Ung)表示，她理解居民及商家對非法及無照攤販長期占據市中心街道的不滿。她指出，近年市警109分局及市清潔局(Department of Sanitation, DSNY)已明顯加強取締力道，相較過去更積極執法。2023年，她推動將攤販執法權由市消費者及勞工保護局(Department of Consumer and Worker Protection, DCWP)移交至市清潔局，希望改變過去以勸導及自願配合為主的方式，改採罰款、沒收貨物等更具嚇阻力的執法措施。

黃敏儀表示，她今年在市預算中編列17萬元，支援法拉盛非法攤販執法工作；全市負責攤販執法的清潔局人力，也在今年預算協商期間，由40人增加至72人。她表示，雖然執法及查扣案件明顯增加，但僅靠執法仍難以徹底解決問題，非法販售之所以持續存在，是因為仍有市場需求，因此呼籲民眾不要向非法攤販購買商品，以免助長地下經濟，影響合法商家及公共安全。

根據黃敏儀辦公室提供的背景資料，市警109分局目前每天都有專責警員負責法拉盛市中心攤販執法。除開立罰單外，上月警方也曾查扣一輛涉及非法攤販、且未完成合法牌照及註冊的車輛。市清潔局自6月29日至8月2日期間，共完成279次稽查、沒收254批食品及商品、開立68張罰單，將逾5500磅查扣食品送往堆肥處理，另捐贈超過1萬9000磅食品；此外，清潔局近期也查扣兩張遭攤販冒用的販售許可證，顯示市府持續加強法拉盛非法攤販執法。

紐約市警6日下午在法拉盛緬街與39大道一帶取締非法攤販，警員向水果攤販了解情況。...
紐約市警6日下午在法拉盛緬街與39大道一帶取締非法攤販，警員向水果攤販了解情況。（記者許振輝／攝影）

攤販棄下數十箱水果逃逸後，警方將查扣的水果集中堆放在人行道，準備清點及搬運。（記...
攤販棄下數十箱水果逃逸後，警方將查扣的水果集中堆放在人行道，準備清點及搬運。（記者許振輝／攝影）

精華 FAQ

  • 警方在緬街與39大道一帶取締時，無照水果攤販見警接近便推車逃跑，最後丟棄香蕉、西瓜等貨物離開，現場留下多箱水果供警方查扣。

  • 她表示已推動把攤販執法權移交市清潔局，改以罰款、沒收貨物加強嚇阻；今年也編列17萬元支援執法，並使全市執法人力增至72人。

  • 根據提供資料，清潔局自6月29日至8月2日完成279次稽查，沒收254批商品，開立68張罰單，並處理逾5500磅查扣食品，另捐贈超過1萬9000磅。

法拉盛 皇后區 西瓜

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