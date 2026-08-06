紐約州學生閱讀能力下滑 3至8年級僅48%學生達標

2025學年紐約州三至八年級學生的閱讀能力明顯下滑，僅有48%的學生達到閱讀熟練的標準，較前一年下降五個百分點。(取自市公立學校臉書)

據紐約州 最新的學業測驗結果，2025學年紐約州三至八年級學生的閱讀能力明顯下滑，僅有48%的學生達到閱讀熟練(proficient)的標準，較前一年下降五個百分點，不過數學成績略有進步；針對閱讀成績大幅下滑，許多教育專家指出州測驗成績通常不會在一年內出現這樣劇烈的波動，呼籲教育工作者應多加注意。

數據顯示，閱讀能力下降主要集中在三至五年級，其中五年級閱讀達標率在一年內暴跌14個百分點，於所有年級中降幅最大；前一年五年級閱讀成績曾大幅上升13個百分點。相較之下，數學成績則略有進步，57%的學生達到熟練標準，比前一年小幅上升。

研究各州教育測驗的布朗大學(Brown University)經濟學教授奧斯特(Emily Oster)表示，閱讀方面的數據在一年之內有如此大幅波動，相當罕見，而數學成績的變化較符合全美其他州的趨勢，即疫情 後逐步改善。

教育專家提醒，學生表現受到多種因素影響，州測驗成績無法單獨反映任何一項教育政策的成效；不過，政府往往會將測驗結果作為教育政策的重要依據，因此成績仍被視為衡量學校教育表現的重要指標。

州教育廳發言人J.P. O'Hare表示，教育廳非常重視此次閱讀成績下滑的情況，將進一步分析學生在哪些方面遇到困難、哪些族群與社區受影響最深，以及哪些地方需要投入更多資源與支持等。

一些教育專家則認為，如此明顯的波動，可能與測驗本身或評分方式有關；長期研究學校績效的哥倫比亞大學教育學院教授帕拉斯(Aaron Pallas)表示，「看到紐約州數據呈現這種模式，讓我懷疑2024年的測驗或評分方式可能存在特殊因素，若無2024年的數據，我們會認為學生表現其實相當穩定」。

據悉，紐約州近年正積極推動「閱讀科學」(Science of Reading)教學法，這是一套根據長期研究建立的閱讀教學方法，擁有紐約州學生總數近四成人口的紐約市公立學校，目前也已全面改革小學閱讀課程，希望提升學生的閱讀能力。