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紐約公車嬰兒車專區受好評 MTA宣布明年實現全普及

記者許君達╱紐約即時報導
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MTA宣布，將在今年年底至明年第一季度之間完成全市所有公車的改造，將受到好評的嬰...
MTA宣布，將在今年年底至明年第一季度之間完成全市所有公車的改造，將受到好評的嬰兒車專區普及至每一輛車。圖為MTA旗下紐約市捷運局(NYC Transit)局長克里奇洛(Demetrius Crichlow)在曼哈頓宣布這一消息。(直播影片截圖，MTA提供)

大都會運輸署(MTA)6日宣布，將在全市所有公車上設置專用於放置嬰兒車的空間，以便帶孩子的父母出行。

據介紹，嬰兒車空間位置將根據車輛型號而有所不同，有些空間位於後門附近的開放區域、也有些位於車前部的折疊座椅處。嬰兒車空間將設有明確標示，並與現有的輪椅優先區域區分開來，使父母不需再在上車前先折疊起嬰兒車。不過，由於空間限制，每輛公車通常只能容納一個嬰兒車專屬車位，後上車的父母仍須先折疊嬰兒車才能將其帶上公車。

這項名為「開放嬰兒車」(Open Stroller)的試點計畫2023年推出，最初改造了1000輛舊公車，由於受到歡迎，此後亦持續擴大改造範圍，而2024年以後採購的新車則直接預留了嬰兒車空間。在MTA現有的總共約6000輛公車中，已有75%完成了改裝，該機構計畫在今年年底至明年第一季度之間完成所有車輛的改造，州議會則為此提供了150萬元資金支持。

曼達尼(Zohran Mamdani)市府上任後，雖然至今仍未能實現其「公車免費」的競選承諾，但已宣布了多項旨在提升公車服務水平的措施。今年7月，市府宣布將在全市50條道路上設立公車優先走廊，設置專用車道並配有專用號誌和執法系統，以確保公車路權、將路段內平均旅速提升20%，並在2028年前增設300座候車亭、增加候車座椅和車輛到站時間提示器。MTA則宣布將採購2500輛新車，並從2027年起逐步推廣所有車門刷卡上車的政策。

精華 FAQ

  • MTA將在全市所有公車上設置專用嬰兒車空間，讓父母上車時不必先折疊嬰兒車。專區位置會依車型不同而調整，並以清楚標示區分輪椅優先區。

  • 這項計畫2023年推出，先改造1,000輛舊公車，後續新車也直接預留嬰兒車空間。MTA表示，現有約6,000輛公車中已有75%完成改裝。

  • MTA計畫在今年年底到明年第一季度之間完成全部車輛改造，州議會也提供150萬元資金支持。由於車廂空間有限，多數公車仍只能容納1個嬰兒車車位。

大都會 MTA

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