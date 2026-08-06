我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨州擴大執法 這一州無證持白卡將通報DHS

川普再限出生公民權 打擊生育旅遊…今日5件事

布碌崙古教堂縱火案嫌犯有「暴力筆記」

記者胡聲橋╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
嫌犯瓊斯被指控縱火焚燒布碌崙一所古教堂。(檢方提供)
嫌犯瓊斯被指控縱火焚燒布碌崙一所古教堂。(檢方提供)

一名24歲的流浪漢被指縱火焚燒布碌崙(布魯克林)一座歷史悠久的教堂。紐約東區聯邦檢察官於6日公布了對這名流浪漢的起訴書。檢方稱，該嫌犯的筆記本中有一張手寫的暴力犯罪圖表，上面有「殺死他們」和「強姦他」等字樣，令人不寒而慄。這名流浪漢將於7日在紐約東區聯邦法院被提審。

24歲的瓊斯(John Jones)被控於6月19日縱火焚毀了南布希維克歸正教堂(South Bushwick Reformed Church)。起訴書稱，瓊斯5日被逮捕後，在與執法人員的交談中承認對這座教堂縱火，之後還稱曾試圖焚燒布碌崙的另一座教堂。

當警方逮捕瓊斯時，發現他攜帶了一本筆記本，其中「包含大量令人高度擔憂的暴力計畫內容」，筆記本內有一張表格，表格上標有「謀殺他們」、「殺死他們」、「強姦他」、「刺傷他們」、「讓他們付出代價」、「說出真相」等字樣，下方還有計數標記。起訴書稱，「該頁上的許多類別似乎反復出現(有時拼寫錯誤) 『教堂』一詞」。

警方稱，縱火案之後的6月28日，瓊斯曾因為損壞一家餐館外的電視機遭警方逮捕；7月17日，因為瓊斯未按時出庭，國王郡刑事法庭對其發布了逮捕令；8月5日凌晨1時39分，當瓊斯試圖從時報廣場附近一家CVS店偷竊一份三明治、一瓶可樂和一份沙拉時被警方抓獲。

起訴書稱，瓊斯在火災當天被監視器拍到在教堂附近徘徊，並試圖進入教堂。他隨後步行到幾個街區的一家折扣店買了一個打火機，然後返回教堂。他在教堂院內走動，並靠近教堂外牆。一名目擊者拍攝的照片顯示，被告返回教堂後，被告所在的教堂外牆出現了煙霧和低火點。這場火災對教堂造成了嚴重損壞，包括部分建築坍塌。消防局出動了大量人員參與撲救。

這座被縱火的教堂建於1853年，於1968年被指定為紐約市地標建築。該教堂的信眾可以追溯到17世紀荷蘭殖民時期。它是紐約市僅存的正式被列入地標建築的八個木製宗教場所之一。

嫌犯瓊斯攜帶的筆記本中的「暴力犯罪圖表」。(檢方提供)
嫌犯瓊斯攜帶的筆記本中的「暴力犯罪圖表」。(檢方提供)

南布希維克歸正教堂被縱火燒毀後的情景。(檢方提供)
南布希維克歸正教堂被縱火燒毀後的情景。(檢方提供)

南布希維克歸正教堂被縱火燒毀後的情景。(檢方提供)
南布希維克歸正教堂被縱火燒毀後的情景。(檢方提供)

精華 FAQ

  • 被指控的是24歲的John Jones。檢方稱他於6月19日縱火燒毀南布希維克歸正教堂，且在被捕後向執法人員承認犯案，案件將於7日在聯邦法院提審。

  • 警方表示，筆記本內有一張手寫暴力犯罪圖表，出現「謀殺他們」、「殺死他們」、「強姦他」、「刺傷他們」等字樣，還有計數標記，內容被形容為高度令人擔憂。

  • 火災造成教堂嚴重損壞，甚至部分建築坍塌，消防局出動大量人員撲救。這座教堂建於1853年，1968年被列為紐約市地標，也是少數木製宗教地標之一。

暴力犯罪 布碌崙 布魯克林

上一則

紐約市衛生局檢測到攜帶西尼羅河病毒的蚊子數量為去年兩倍

下一則

紐約公車嬰兒車專區受好評 MTA宣布明年實現全普及
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

顯聖容天主堂迎創立200周年 徵歷史照片文物

顯聖容天主堂迎創立200周年 徵歷史照片文物
尼克奪冠夜 在時報廣場燒毀校車 縱火男被逮

尼克奪冠夜 在時報廣場燒毀校車 縱火男被逮
紐約布碌崙皮條客操控性交易、教唆殺人 遭判監50年

紐約布碌崙皮條客操控性交易、教唆殺人 遭判監50年

CNN：華盛頓州野火失控 逮1縱火嫌犯

CNN：華盛頓州野火失控 逮1縱火嫌犯

熱門新聞

紐約市長曼達尼(中)離開陣亡陸軍中士蘭帕薩德的葬禮。(美聯社)

備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場

2026-08-02 16:35
許多律師代為申請的庇護案件，受迫害的故事幾乎千篇一率，國土安全部已著手打擊這類詐欺行為。(路透)

「百餘份申庇迫害陳述都一樣」 ICE要罰紐約移民律師47萬元

2026-08-02 07:14
西奈山醫院(圖)、紐約大學朗格尼醫院及紐約長老會哥倫比亞與康奈爾醫院同時躋身全美前20強最高榮譽榜。（記者許君達／攝影）

全美最佳醫院榜單出爐 紐約市3機構躋身榮譽榜

2026-08-04 10:47
第23屆美國華裔小姐競選總決賽1日晚在康州金神大賭場舉行。7號林雅雯(中)脫穎而出，獲得冠軍。(主辦單位提供)

第23屆美國華裔小姐決賽 林雅雯奪冠 陳山聰獻演掀高潮

2026-08-02 16:12
法拉盛可能已成為「紐約醫療詐欺之都」。圖為法拉盛街頭。(美聯社)

法拉盛多家日照中心年索補助逾1億 被指白卡詐欺猖獗

2026-08-04 21:13
柯先生遭受車輛碰撞後，一度失去意識，經診斷，全身多數骨裂，並有大量開放性傷口。(受訪者提供)

獨／紐約網紅麵館新任華人主廚下班遇車禍重傷 肇事駕駛逃逸

2026-08-05 19:27

超人氣

更多 >
挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法

挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法
住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好
屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺

屬蛇靠夥伴增收入 3生肖立秋後財星轉旺
川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍

川普再限出生公民權 敵國僑民等3類人新生兒恐拿不到美國籍
好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯

好市多不到7元烘焙新品「奶香療癒」 網友笑：減肥計畫泡湯