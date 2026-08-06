布碌崙古教堂縱火案嫌犯有「暴力筆記」

嫌犯瓊斯被指控縱火焚燒布碌崙一所古教堂。(檢方提供)

一名24歲的流浪漢被指縱火焚燒布碌崙 (布魯克林 )一座歷史悠久的教堂。紐約東區聯邦檢察官於6日公布了對這名流浪漢的起訴書。檢方稱，該嫌犯的筆記本中有一張手寫的暴力犯罪 圖表，上面有「殺死他們」和「強姦他」等字樣，令人不寒而慄。這名流浪漢將於7日在紐約東區聯邦法院被提審。

24歲的瓊斯(John Jones)被控於6月19日縱火焚毀了南布希維克歸正教堂(South Bushwick Reformed Church)。起訴書稱，瓊斯5日被逮捕後，在與執法人員的交談中承認對這座教堂縱火，之後還稱曾試圖焚燒布碌崙的另一座教堂。

當警方逮捕瓊斯時，發現他攜帶了一本筆記本，其中「包含大量令人高度擔憂的暴力計畫內容」，筆記本內有一張表格，表格上標有「謀殺他們」、「殺死他們」、「強姦他」、「刺傷他們」、「讓他們付出代價」、「說出真相」等字樣，下方還有計數標記。起訴書稱，「該頁上的許多類別似乎反復出現(有時拼寫錯誤) 『教堂』一詞」。

警方稱，縱火案之後的6月28日，瓊斯曾因為損壞一家餐館外的電視機遭警方逮捕；7月17日，因為瓊斯未按時出庭，國王郡刑事法庭對其發布了逮捕令；8月5日凌晨1時39分，當瓊斯試圖從時報廣場附近一家CVS店偷竊一份三明治、一瓶可樂和一份沙拉時被警方抓獲。

起訴書稱，瓊斯在火災當天被監視器拍到在教堂附近徘徊，並試圖進入教堂。他隨後步行到幾個街區的一家折扣店買了一個打火機，然後返回教堂。他在教堂院內走動，並靠近教堂外牆。一名目擊者拍攝的照片顯示，被告返回教堂後，被告所在的教堂外牆出現了煙霧和低火點。這場火災對教堂造成了嚴重損壞，包括部分建築坍塌。消防局出動了大量人員參與撲救。

這座被縱火的教堂建於1853年，於1968年被指定為紐約市地標建築。該教堂的信眾可以追溯到17世紀荷蘭殖民時期。它是紐約市僅存的正式被列入地標建築的八個木製宗教場所之一。

嫌犯瓊斯攜帶的筆記本中的「暴力犯罪圖表」。(檢方提供)

南布希維克歸正教堂被縱火燒毀後的情景。(檢方提供)

南布希維克歸正教堂被縱火燒毀後的情景。(檢方提供)