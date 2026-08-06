布碌崙華裔教師 遭控教室內自慰、家長會議露下體被革職

位於貝德弗-史岱文森的Restoration Academy中學。(取自谷歌)

紐約市公立學校監察機構(Special Commissioner of Investigation，SCI)6日發布一項調查報告，證實一名任職於布碌崙 (布魯克林 )公校的華裔 男教師，在工作期間涉及不當性行為，包括在一場錄影的線上家長教師會議中露出生殖器；調查還指出，有目擊者看見他曾在校園教室內將手伸入褲襠內自慰。

報告指出，涉此項調查的教師名為李政賢(Zhengxian "Remy" Li，姓名皆音譯)，先前任教於貝德弗-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)的Restoration Academy，這是市公校系統下的一所初級中學；根據SCI報告，調查始於一起網路檢舉事件，有人指李政賢在一場錄製中的線上家長教師會議中露出下體，當時他已結束有關語言科的簡報，並在其他人發言期間從座位站起身，接著臀部和生殖器便一覽無遺地暴露在與會者面前。

約三周後，SCI又接獲第二起投訴，指有目擊者看見他在校內教室裡將運動褲拉下，並將手伸進褲內，進行與自慰行為一致的動作。

調查結束後，SCI建議市教育局(DOE)解僱李政賢，並保留其人事檔案中的「問題代碼」(problem code)紀錄，以防止他未來再受聘於教育界或其合作單位系統中；同時，SCI也建議將調查結果轉交紐約州教育廳，由州教育廳決定是否採取進一步處分，至於是否對李政賢提出刑事指控，目前尚不清楚。

SCI專員科爾曼(Anastasia Coleman)針對此事件表示，本次經調查後證實的行為令人震驚，完全違背教育工作者應有的職責，「在校園內以及涉及家長的線上會議中從事不當性行為，這絕對無法接受，紐約市公立學校對任何性不當行為皆採取零容忍政策，SCI也將持續積極調查所有涉及學生照護者的不當指控。」

在這起案件發生的不久前，SCI於7月也公布另一宗調查，證實一名前皇后區公校教師曾於2014年至2016年間涉及對學生的性不當行為及不當通訊；而該名教師在調查期間已被調離學校，目前已不再受僱於紐約市公立學校，當時市教育局發言人便嚴厲譴責，「我們始終堅守維護校園安全的承諾，確保只有秉持這些價值的人，才能肩負教育孩子的責任。」