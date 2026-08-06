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長島ICE活動升溫 每日目擊增至6至8起

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
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隨著全美移民逮捕人數持續攀升，美國移民及海關執法局(ICE)近期在長島的活動也明...
隨著全美移民逮捕人數持續攀升，美國移民及海關執法局(ICE)近期在長島的活動也明顯增加。圖為戴面罩的ICE幹員在執勤。(路透)

隨著全美移民逮捕人數持續攀升，美國移民及海關執法局(ICE)近期在長島的活動也明顯增加。追蹤當地移民執法行動的非營利組織表示，過去兩周，長島兩郡納蘇郡(Nassau County)與薩福克郡(Suffolk County)每日通報的ICE目擊事件，已從兩、三起增至六至八起，且探員活動時間由清晨延伸至晚間，引發移民社區新一波恐慌。

根據當地媒體Newsday，長島ICE監察組織「Islip Forward」創辦人裴瑞茲(Ahmad Perez)表示，近期在住宅街道上出現的聯邦探員及執法人員顯著增加，已可明確視為上升趨勢。雖然目前仍未達去年及今年稍早高峰期每日15至18起的程度，但執法活動正逐步升溫。

該組織發布的一段影片顯示，7月30日，多名疑似ICE探員在自由港(Freeport)街頭將一名男子壓倒在地；另有照片顯示，男子面朝下趴在地上，雙手被反銬在背後。資深ICE追蹤人士卡納萊斯(Osman Canales)表示，他過去每周僅接獲一至三起長島居民通報，如今已增至每日五起以上；由於部分逮捕行動迅速完成、未被居民目擊或通報，實際數字可能更高。

倡議人士指出，ICE近期的執法方式也出現變化。探員過去多在清晨展開監視、突襲或抓捕，如今部分熱點地區在傍晚6時、7時，仍可見無標誌車輛在住宅街道停留。裴瑞茲說，組織近期發現一些從未見過的新車輛及探員，顯示可能有新執法人員加入長島行動。

卡納萊斯還指出，部分探員疑似在無標誌車輛的後視鏡上懸掛拉丁美洲國家的小國旗，企圖讓移民誤以為車內人員並非ICE探員。Islip Forward目前除記錄目擊地點與時間外，也持續蒐集疑似執法車輛的車型及其他特徵。

根據Newsday分析的ICE數據，全美平均每日移民逮捕人數已由5月的近1000人，增至6月的1319人；截至7月11日，7月平均每日逮捕1474人。若整月維持相同速度，將創下川普總統第二任期以來最高紀錄。川普的政策副幕僚長米勒(Stephen Miller)此前曾提出ICE每日逮捕3000人的目標。

負責監督ICE的國土安全部並未直接回應長島執法是否增加，僅表示基於「行動安全」考量，不會公開具體行動細節。國土安全部稱，ICE全天候在全美50州執行移民法，主要鎖定殺人犯、性犯罪者、幫派成員及其他有犯罪紀錄的無證移民。

移民倡議團體則認為，實際遭捕者並不僅限於嚴重罪犯。全國日工組織網路(National Day Laborer Organizing Network)駐納蘇郡共同執行主任馬林—莫利納(Nadia Marin-Molina)表示，ICE今年夏季在長島街頭的存在明顯增加，許多遭到影響的是只希望平靜工作及生活的普通移民家庭。

紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)主席阿瓦德(Murad Awawdeh)表示，長島的情況與紐約市及全州趨勢一致。該組織在7月27日前一周僅收到兩起紐約市ICE逮捕的確認通報，之後一周則增至21起；不過，目前規模仍未達明尼蘇達州、伊利諾州或加州等其他州曾出現的數百名探員集中部署程度，因此尚不能稱為全面「激增」。

裴瑞茲說，持續增加的執法活動已改變不少移民家庭的日常生活，家長開始預先安排自己若未能返家時的兒童照顧計畫，孩子也開始學習辨認無標誌車輛。他表示，當移民執法頻繁出現在住宅街頭，整個社區會逐漸陷入不安，擔心一次普通的外出或上班，就可能造成家庭分離。

ICE執法人員執行公務的檔案照。(路透)
ICE執法人員執行公務的檔案照。(路透)

精華 FAQ

  • 當地監察組織指出，納蘇郡與薩福克郡每日ICE目擊通報已從2、3起升至6至8起，且活動時間從清晨延長到晚間，顯示執法正在持續升溫。

  • 倡議人士表示，近期在住宅街道可見更多無標誌車輛，甚至出現新車輛與新探員，部分行動也延到傍晚6時、7時，讓移民社區更難判斷風險並感到不安。

  • 移民團體認為受影響的不只是重罪犯，更多是普通移民家庭；許多家長已開始安排孩子照顧計畫，社區也因擔心外出或上班後可能遭逮捕而瀰漫焦慮。

長島 移民 ICE

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