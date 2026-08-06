布碌崙亞裔男雜貨店掐頸女子後逃逸 警方追緝中

一名亞裔男子於國慶日當天在一家雜貨店內攻擊一名女子。(取自NYPD)

一名亞裔 男子於7月4日在南布碌崙 (布魯克林 )一間雜貨店以勒頸方式攻擊一名女子，犯行後去向不明。日前當地分局公布當日監視器畫面，呼籲知情民眾提供線索協助追緝該名嫌犯。

據警方消息來源指出，美國國慶日當天晚間9時20分左右，該名嫌犯在在波羅園(Borough Park)漢彌爾堡公園道(Fort Hamilton Parkway)與45街交口的Progreso Latino熟食店內，走近這名被害的21歲女子，並用雙手掐住她的脖子。消息來源指出，被害人與嫌犯疑似彼此認識，但仍然不清楚該嫌犯的攻擊動機。

執法部門消息來源表示，該名女子雖成功掙脫嫌犯的箝制，但嫌犯隨後逃離店舖，去向不明。轄區內的第66分局警員接獲報案後到場處理，當下被害人感到疼痛且呼吸困難，但拒絕接受後續醫療救治。

目前案件仍在調查中，尚未有人被逮捕。警方表示，嫌犯最後一次被目擊時身穿黑色背心，並戴著一頂黑色芝加哥白襪隊(Chicago White Sox)的棒球帽，亦公布事發監視器畫面，盼民眾提供更多線索。

民眾看到與照片和影片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機傳送簡訊至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。