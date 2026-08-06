布碌崙亞裔男雜貨店掐頸女子後逃逸 警方追緝中
一名亞裔男子於7月4日在南布碌崙(布魯克林)一間雜貨店以勒頸方式攻擊一名女子，犯行後去向不明。日前當地分局公布當日監視器畫面，呼籲知情民眾提供線索協助追緝該名嫌犯。
據警方消息來源指出，美國國慶日當天晚間9時20分左右，該名嫌犯在在波羅園(Borough Park)漢彌爾堡公園道(Fort Hamilton Parkway)與45街交口的Progreso Latino熟食店內，走近這名被害的21歲女子，並用雙手掐住她的脖子。消息來源指出，被害人與嫌犯疑似彼此認識，但仍然不清楚該嫌犯的攻擊動機。
執法部門消息來源表示，該名女子雖成功掙脫嫌犯的箝制，但嫌犯隨後逃離店舖，去向不明。轄區內的第66分局警員接獲報案後到場處理，當下被害人感到疼痛且呼吸困難，但拒絕接受後續醫療救治。
目前案件仍在調查中，尚未有人被逮捕。警方表示，嫌犯最後一次被目擊時身穿黑色背心，並戴著一頂黑色芝加哥白襪隊(Chicago White Sox)的棒球帽，亦公布事發監視器畫面，盼民眾提供更多線索。
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事件發生於7月4日晚間9時20分左右，地點是南布碌崙波羅園漢彌爾堡公園道與45街交口的Progreso Latino熟食店內。 嫌犯走近21歲女子後，以雙手掐住她的脖子。女子雖成功掙脫，但嫌犯隨後逃離店舖，女子當下感到疼痛且呼吸困難。 警方稱嫌犯最後身穿黑色背心、戴黑色芝加哥白襪隊棒球帽，並已公布監視器畫面。民眾可撥打(800)577-TIPS(8477)或透過多種管道提供線索。
精華 FAQ
事件發生於7月4日晚間9時20分左右，地點是南布碌崙波羅園漢彌爾堡公園道與45街交口的Progreso Latino熟食店內。
嫌犯走近21歲女子後，以雙手掐住她的脖子。女子雖成功掙脫，但嫌犯隨後逃離店舖，女子當下感到疼痛且呼吸困難。
警方稱嫌犯最後身穿黑色背心、戴黑色芝加哥白襪隊棒球帽，並已公布監視器畫面。民眾可撥打(800)577-TIPS(8477)或透過多種管道提供線索。
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