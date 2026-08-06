求償1000萬…球棒橫飛砸中頭 女子控告洋基球場

克里夫蘭守護者隊三壘手拉米瑞茲(Jose Ramirez)6月2日在洋基球場揮棒打擊。(路透)

紐約郵報(New York Post)6日報導，一名醫療機構高階主管近日在紐約洋基 球場觀賽時，遭球員揮棒後脫手飛出的球棒擊中頭部，她向法院提起1000萬美元求償訴訟，指控球場防護措施不足，導致她創傷性腦損傷(traumatic brain injury)。

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37歲的杜魯克(Stephanie Duluc)現任布朗士 醫療機構「SOMOS Community Care」幕僚長。根據訴狀，她於6月2日在洋基對克里夫蘭守護者(Cleveland Guardians)的比賽中，坐在本壘後方第四排座位觀賽，第五局上半，守護者三壘手拉米瑞茲(Jose Ramirez)揮棒後球棒意外脫手，飛向觀眾席擊中她。

指控球棒穿過未受保護缺口

訴狀指出，本壘後方座位雖是洋基球場票價最高的區域之一，卻也是最危險的位置之一，依法應設置防護網；杜魯克指控，事發位置的防護網高度明顯低於兩側相鄰區域，形成一個「未受保護的缺口」。

她在訴狀中表示，球棒「以極大的力道擊中她的頭部，將她整個人從座位上打飛、重摔在地，造成嚴重且永久性的傷害。」

杜魯克主張，這次意外造成她創傷性腦損傷、腦震盪、嚴重畏光，以及頸部、雙手永久受傷，使她無法返回工作崗位。

不過，紐約郵報指出，杜魯克於7月底、也就是提告前不到兩周，曾出現在PIX11電視台節目中，並在攝影棚燈光下接受簡短訪問。對於外界質疑這是否與她宣稱嚴重畏光、無法工作的說法相矛盾，她的律師諾林斯伯格(Jon L. Norinsberg)予以反駁。

律師表示，杜魯克至今仍受到後遺症困擾，包括持續性頭痛、畏光、平衡障礙及其他認知功能受損。他說：「短暫上電視，不代表她已經康復，也不代表她有能力持續執行自己的專業工作。」

洋基球團則拒絕對此案發表評論。

百年棒球規則 成法律攻防焦點

報導指出，杜魯克的訴訟預料將面臨一場關鍵法律攻防，焦點將落在已有百年歷史的「棒球規則」上。所謂「棒球規則」是指，一般認為球迷進場觀賽時，已知悉界外球、飛棒等比賽固有風險，因此球隊及球場通常可免於承擔相關法律責任。

過去洋基隊曾多次依據此原則，成功駁回因界外球或飛棒造成傷害的求償案件。

不過，2015年芬威球場(Fenway Park)曾發生球棒斷裂擊中球迷、造成重傷事件，2017年洋基球場也發生一顆時速105哩的界外球擊碎幼童頭骨的意外，此後各球場皆擴大了防護網設置範圍。

而且「棒球規則」也有一項例外：球場在本壘後方等風險最高區域，仍有法律義務提供充分且適當的防護措施。