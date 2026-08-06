中國宣布制裁紐約人權機構 被對方「笑納」

中國當局宣布將包括紐約非營利機構「中國人權」在內的六家美國實體列入反制制裁清單，以報復美國對涉及維吾爾人強迫勞動中企的擴大制裁。「中國人權」方面則表示，這份制裁名單是對他們工作的最大肯定。(中國商務部官網截圖)

中國商務部5日宣布，將對六家美國實體「採取反制措施」，以報復美國對涉嫌參與維吾爾 人強迫勞動的中國企業實施制裁。在最新被列入「反制」名單的美國機構中，有四家為商業公司、另有兩家非營利機構，其中包括位於紐約的「中國人權」(Human Rights in China, HRIC, 中方文件譯作「人權在中國組織」)。「中國人權」則發布聲明表示，既譴責中國政府將該機構列入制裁名單，但「也將此視為一種榮譽」。

美國國土安全部7月底宣布，將從8月3日起，將43家中國企業列入「預防維吾爾強迫勞動預防法」(UFLPA)規定下的實體清單，默認其產品涉及強迫勞動，禁止進入美國市場，除非進口商能自證清白。本輪新增後，被列入制裁清單的中國企業達到187家，涉及冶金、礦業、紡織、食品等行業。隨後，中方將包括「中國人權」在內的六家美國機構列入「反制清單」。根據「中華人民共和國反外國制裁法」，被列入反制性制裁的個人或組織將被拒簽或驅逐出境、查封凍結中國境內資產、禁止中國境內組織或個人與其進行交易或合作。

「中國人權」執行長周鋒鎖受訪時表示，該機構的工作本來就是「觸中共 的逆鱗」，事實上根本不可能與中國有任何業務往來，因此對於被列入制裁清單，他首先感到「可笑」。他認為，「預防維吾爾強迫勞動預防法」可以說是最近數年來針對中國最有力的制裁措施，「中國人權」在推動該法案的努力中確實發揮了一些作用，但「也許並沒有那麼大」，不過，正因為讓中方有了痛感，才會如此惱羞成怒。

周鋒鎖透露，從去年以來，疑似中國網軍針對「中國人權」和他本人的攻擊力度愈來愈強，或許是一個訊號，表明他們的工作獲得了對手的「認可」。他說，大部分時候，他們的工作都居於幕後，本來並不容易被外界感知，但這次「榮登」制裁榜單，無異於一個最好的背書，證明他們的工作有所成效。

據介紹，「中國人權」由部分中國留美學生和科學家成立於1989年3月，工作內容包括中國人權及法治倡導、公民社會培養、推動六四追責、記錄中國人權侵犯事件等。機構在其官方聲明中表示，對於絕大多數身處中國牆內的人來說，這份制裁名單或許幫他們第一次聽說「中國人權」這個名字，也從字面意義上體現了中國政府與「人權」為敵的事實。