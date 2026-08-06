中國宣布制裁紐約人權機構 被對方「笑納」
中國商務部5日宣布，將對六家美國實體「採取反制措施」，以報復美國對涉嫌參與維吾爾人強迫勞動的中國企業實施制裁。在最新被列入「反制」名單的美國機構中，有四家為商業公司、另有兩家非營利機構，其中包括位於紐約的「中國人權」(Human Rights in China, HRIC, 中方文件譯作「人權在中國組織」)。「中國人權」則發布聲明表示，既譴責中國政府將該機構列入制裁名單，但「也將此視為一種榮譽」。
美國國土安全部7月底宣布，將從8月3日起，將43家中國企業列入「預防維吾爾強迫勞動預防法」(UFLPA)規定下的實體清單，默認其產品涉及強迫勞動，禁止進入美國市場，除非進口商能自證清白。本輪新增後，被列入制裁清單的中國企業達到187家，涉及冶金、礦業、紡織、食品等行業。隨後，中方將包括「中國人權」在內的六家美國機構列入「反制清單」。根據「中華人民共和國反外國制裁法」，被列入反制性制裁的個人或組織將被拒簽或驅逐出境、查封凍結中國境內資產、禁止中國境內組織或個人與其進行交易或合作。
「中國人權」執行長周鋒鎖受訪時表示，該機構的工作本來就是「觸中共的逆鱗」，事實上根本不可能與中國有任何業務往來，因此對於被列入制裁清單，他首先感到「可笑」。他認為，「預防維吾爾強迫勞動預防法」可以說是最近數年來針對中國最有力的制裁措施，「中國人權」在推動該法案的努力中確實發揮了一些作用，但「也許並沒有那麼大」，不過，正因為讓中方有了痛感，才會如此惱羞成怒。
周鋒鎖透露，從去年以來，疑似中國網軍針對「中國人權」和他本人的攻擊力度愈來愈強，或許是一個訊號，表明他們的工作獲得了對手的「認可」。他說，大部分時候，他們的工作都居於幕後，本來並不容易被外界感知，但這次「榮登」制裁榜單，無異於一個最好的背書，證明他們的工作有所成效。
據介紹，「中國人權」由部分中國留美學生和科學家成立於1989年3月，工作內容包括中國人權及法治倡導、公民社會培養、推動六四追責、記錄中國人權侵犯事件等。機構在其官方聲明中表示，對於絕大多數身處中國牆內的人來說，這份制裁名單或許幫他們第一次聽說「中國人權」這個名字，也從字面意義上體現了中國政府與「人權」為敵的事實。
中國商務部宣布對6家美國實體採取反制措施，其中4家是商業公司、2家是非營利機構。中方稱此舉是為報復美國對涉嫌參與維吾爾強迫勞動的中國企業實施制裁。 中國人權表示，雖然譴責中國政府把它列入制裁名單，但也把這件事視為榮譽。執行長周鋒鎖認為，這代表其推動人權倡議與制裁法案的工作，確實觸動了北京當局。 事件顯示，美國透過UFLPA持續加強對涉強迫勞動中國企業的市場限制，而中國則以反制清單回應。雙方衝突已延伸到人權倡議團體，也凸顯人權議題與經貿制裁交織。
精華 FAQ
中國商務部宣布對6家美國實體採取反制措施，其中4家是商業公司、2家是非營利機構。中方稱此舉是為報復美國對涉嫌參與維吾爾強迫勞動的中國企業實施制裁。
中國人權表示，雖然譴責中國政府把它列入制裁名單，但也把這件事視為榮譽。執行長周鋒鎖認為，這代表其推動人權倡議與制裁法案的工作，確實觸動了北京當局。
事件顯示，美國透過UFLPA持續加強對涉強迫勞動中國企業的市場限制，而中國則以反制清單回應。雙方衝突已延伸到人權倡議團體，也凸顯人權議題與經貿制裁交織。
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