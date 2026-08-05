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紐約長島出現三起疑似兔熱病病例 衛生官員提醒慎防壁蝨叮咬

記者戴慈慧／紐約即時報導
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兔熱病是由土倫病法蘭西斯菌(Francisella tularensis)引起，...
兔熱病是由土倫病法蘭西斯菌(Francisella tularensis)引起，主要透過受感染的壁蝨、鹿蠅叮咬，或接觸感染的野兔、野鼠等野生動物而傳播。(美聯社)

紐約州長島蘇福克郡(Suffolk County)衛生局近日通報，今年已出現三起疑似兔熱病(Tularemia)病例，其中包括一名九歲男童。由於兔熱病屬罕見但具高度傳染性的細菌感染，衛生官員呼籲民眾夏季從事戶外活動時提高警覺，做好防蟲措施。

根據蘇福克郡衛生局資料，兔熱病是由土倫病法蘭西斯菌(Francisella tularensis)引起，主要透過受感染的壁蝨、鹿蠅叮咬，或接觸感染的野兔、野鼠等野生動物而傳播，也可能因吸入受污染的灰塵，或食用遭污染的食物、飲水而感染。疾病不會在人與人之間傳播。

其中一名患者為9歲男童，今年4月在自家院子玩耍後，被發現頭部遭壁蝨叮咬，之後陸續出現高燒、嘔吐、頸部疼痛及淋巴結腫大等症狀，歷經多次就醫才確診疑似感染兔熱病。雖然男童未曾直接接觸野兔，但住家附近棲息不少野兔，醫師推測壁蝨可能是感染來源。

衛生局表示，目前三起病例仍列為「疑似病例」，因兔熱病的確診除須符合臨床症狀外，也需經實驗室檢驗確認，整個流程可能耗時數周。當地近年病例有增加趨勢，2024年曾通報四例，創下2014年以來新高，而兔熱病多發生於每年5月至9月。

美國疾病管制暨預防中心(CDC)指出，兔熱病初期症狀包括發燒、畏寒、頭痛、疲倦、嘔吐、腹痛及淋巴結腫大等，感染途徑不同，臨床表現也可能有所差異。若未及時接受適當抗生素治療，嚴重時可能危及生命，但及早治療通常預後良好。

衛生官員提醒民眾，前往草地、森林等戶外環境時，應穿著長袖、長褲，使用含DEET等有效成分的防蚊蟲用品，返家後仔細檢查身體是否有壁蝨附著。若發現死亡或疑似生病的野生動物，切勿徒手接觸；進行割草等可能揚起灰塵的工作時，也建議配戴口罩，以降低感染風險。

醫師提醒，兔熱病為人畜共通傳染病，應避免生食野生動物或畜肉，患者會有發燒、全身無...
醫師提醒，兔熱病為人畜共通傳染病，應避免生食野生動物或畜肉，患者會有發燒、全身無力、頻尿等症狀；示意圖。（圖／123RF）

精華 FAQ

  • 蘇福克郡衛生局目前通報今年已有3起疑似兔熱病病例，其中包含1名9歲男童。官方指出，這些病例仍待實驗室檢驗確認，因此暫列為疑似。

  • 兔熱病由土倫病法蘭西斯菌引起，常經受感染壁蝨、鹿蠅叮咬，或接觸野兔、野鼠等動物傳播，也可能經吸入污染灰塵或食物、飲水感染，但不會人傳人。

  • 衛生官員建議前往草地、森林時穿長袖長褲，使用含DEET等有效成分的防蟲產品，返家後檢查是否有壁蝨附著；若接觸死亡或生病野生動物，切勿徒手碰觸。

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