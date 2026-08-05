紐約市府免費移民法律諮詢熱線 提供17種語言服務
紐約市府4日宣布，旗下的市長移民事務辦公室(Mayor's Office of Immigrant Affairs，MOIA)將推出為期一個月的全市宣傳活動，旨在推廣紐約州「新美國人熱線」(New Americans Hotline)計畫；這是州府推出的免費、安全且具有保密性的移民法律支援熱線，並以包括中文在內的多種語言提供諮詢服務，歡迎有需要的民眾善加利用。
「新美國人熱線」宣傳活動耗資30萬元，由市議會於2026財政年度編列預算支持，宣傳資訊將以包括中文、閩南語在內的17種語言發布，期間將通過報紙、數位媒體和廣播電台刊登廣告，讓更多有需要的移民了解如何獲得法律援助。
針對宣傳計畫，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，「如果我們說紐約是一座歡迎移民的城市，那麼我們就有責任確保每一位紐約人都知道在需要幫助時應向哪裡求助，而這正是我們正在做的事。」
欲使用「新美國人熱線」獲取移民法律協助和其他資源的民眾，可撥電至1-800-566-7636、或1-800-566-7636查詢詳情，服務時間為周一至周五美東時間早上8時至晚上8時、周六和周日早上9時至下午5時，聯邦假日休息。
所有來電均採匿名方式，並可提供超過200種語言的資訊與轉介服務，具體的服務包括解答移民和入籍相關問題、轉介免費移民法律服務和其他移民支援計畫、以及舉報針對移民社群的詐騙或欺詐行為；更多詳情，可瀏覽dos.ny.gov/know-your-rights了解更多。
市府推廣的是州府的「新美國人熱線」，這是一項免費、安全且具保密性的移民法律支援熱線，目的在協助移民取得法律諮詢、相關資源與必要轉介服務。 宣傳活動由市議會2026財政年度預算支持，耗資30萬元，將以中文、閩南語等17種語言，透過報紙、數位媒體與廣播電台投放廣告。 民眾可撥打1-800-566-7636查詢，服務時間為周一至周五早上8時至晚上8時、周末早上9時至下午5時，來電可匿名，並獲得移民、入籍問題解答與詐騙舉報協助。
精華 FAQ
市府推廣的是州府的「新美國人熱線」，這是一項免費、安全且具保密性的移民法律支援熱線，目的在協助移民取得法律諮詢、相關資源與必要轉介服務。
宣傳活動由市議會2026財政年度預算支持，耗資30萬元，將以中文、閩南語等17種語言，透過報紙、數位媒體與廣播電台投放廣告。
民眾可撥打1-800-566-7636查詢，服務時間為周一至周五早上8時至晚上8時、周末早上9時至下午5時，來電可匿名，並獲得移民、入籍問題解答與詐騙舉報協助。
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