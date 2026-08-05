新制上路滿月法拉盛無照攤販仍未減少 商改區：問題在執法

多名紐約市警員日前在法拉盛緬街一帶，對一名販售水果的街頭攤販進行查驗及執法程序。（記者許振輝／攝影）

紐約市 今年7月起陸續推動街頭小販新制，增加合法執照名額，希望改善長期以來小販執照不足問題。然而，新制上路一個多月，皇后區法拉盛 街頭無照攤販仍隨處可見，警方取締也未停止。法拉盛商改區(Flushing BID)執行主任余鈿崧表示，目前最大的問題並非缺乏法規，而是執法未能持續落實。

本報日前在法拉盛緬街拍攝到，多名紐約市警員圍住一名販售水果的女性攤販，警方當場查驗資料並進行執法程序，現場擺放多箱水果，吸引不少路人圍觀。雖然警方持續巡查，但街頭攤販數量似未明顯減少。

余鈿崧表示，若執法持續落實，法拉盛主要商業區本來就不會出現這麼多無照攤販。

「現在最大的問題還是非法攤販。」余鈿崧說，尤其緬街39大道至北方大道一帶情況最為嚴重，地鐵站出口附近更是攤販聚集熱點。「有些攤販看到執法人員來，就暫時把貨物收起來、避開一下，等警方離開後，很快又回到原地」。

他表示，近年商改區接獲不少商家反映，人行道遭攤販占據，不僅影響顧客進出，也影響商家生意。「尤其緬街沿線店家都感挫折，甚至附近銀行也曾接獲顧客抱怨攤販影響出入及整體環境」。

余鈿崧指出，街頭攤販也衍生環境衛生問題。由於販售水果、食品產生大量垃圾，商改區每天投入清潔人力，但往往趕不上垃圾增加的速度。

他表示，部分攤販會將垃圾直接棄置在人行道或街角，也有人趁市清潔局(DSNY)垃圾車經過時直接把垃圾丟上車，「若不讓丟，他們就直接丟在路邊」。

對於市府近年推動小販制度改革，余鈿崧表示，他支持建立更完善的管理制度，但認為目前真正需要改善的是執法成效，而不是繼續增加法規。他說，若違規成本太低，就無法有效嚇阻違規攤販。

余鈿崧也表示，依他長期觀察，部分街頭攤販並非一般家庭式小本經營，而是有固定供貨及運輸模式。他表示，相關情況仍有待主管機關進一步調查釐清，但若確實涉及組織化經營，更應加強管理，以維護合法商家的經營環境。

儘管市府正逐步增加合法執照，希望引導更多攤販合法經營，但在法拉盛等人潮密集商圈，街頭販售仍是居民、商家與執法單位長期拉鋸的議題。余鈿崧認為，唯有持續且有效的執法，並兼顧合法攤販、居民及商家權益，才能真正改善法拉盛街頭長年存在的無照攤販問題。

警方在法拉盛緬街與一名水果攤販交談並查驗資料，現場擺放多箱水果，吸引不少民眾駐足關注。（記者許振輝／攝影）