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獨／持C8卡紐約華男出席小庭 意外被ICE強行抓捕

AI假圖、假聲更難藏 加州新法上路要求植入「數位身分證」

獨／持C8卡華男紐約長島出席小庭被ICE抓捕 社區居民連署籲放

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
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圖為等候在移民法庭外，準備逮捕出庭移民的ICE幹員。(路透)
圖為等候在移民法庭外，準備逮捕出庭移民的ICE幹員。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：持C8工卡華人男子在長島出席小庭時遭ICE當場逮捕。
  • 重點二：社區已發起聯署蒐集百份簽名，盼作為補充材料救援。
  • 重點三：律師指無犯罪紀錄也難保釋，跨州拘留會壓縮辯護。

紐約一名持C8工卡、正在申請庇護的華人男子，近日出席移民法庭程序庭(Master Calendar Hearing，俗稱「小庭」)期間，遭美國移民及海關執法局(ICE)人員逮捕並拘留。華人社區居民隨後發起聯署，已獲上百人簽名，盼將社區支持作為相關材料提交法庭，為其後續移民程序及繼續留美爭取更有利的考量。

根據繁榮社區基金會／社安隊(PCF)會長張鵬所述，約在兩周前，社安隊的長期義工小陳，正在長島出席「小庭」時，被安排在一個辦公室內，等待與法官進行一對一的面談，卻突然有人告訴他，他需要到另外一個辦公室去。 當他進入第二間辦公室，在那裡的ICE工作人員隨即向他問話並將他逮捕。

張鵬表示，小陳是「80後」，來自福建，他與妻子及兩個孩子在皇后區經營一家餐館，也已經買了房。張鵬形容小陳為一個「充滿正能量」且熱心公益的人。他說，小陳是社安隊的積極成員，在亞裔仇恨犯罪嚴重、華人頻繁被言語或肢體攻擊的時期，他每天都參與巡邏，有時甚至巡邏到午夜，保護了社區的安全。此外，據信他也沒有犯罪紀錄，與家人長期參與各種社區公益事業，包括與各類基金會相關活動。

小陳被捕後，先在長島遭羈押兩日，隨後被轉送至新澤西州一處拘留中心。根據ICE的線上被拘留者查詢系統(Online Detainee Locator System)最新資料，他已被轉移至位於布碌崙(布魯克林)29街80號的布碌崙大都會拘留中心。

律師與相關人士認為，此次ICE是在當事人正等待與法官面談的開庭過程中強行將人帶走並逮捕，情況讓人意外。一般而言，ICE人員會在庭外等候，直到庭審結束後才執行抓捕。

張鵬說，小陳的律師指出，這類案件一旦進入程序，幾乎沒有上訴機會。目前的關鍵在於向法官提交補充材料，並需要更多社區居民簽名的聯名信提供給法官審核，以展現小陳對社區的正面影響。

截至5日，繁榮社區基金會／社安隊已收集四頁、約上百份簽名。他也呼籲更多社區人士參與聯署。他也提醒說，當前的執法環境下，若無正式綠卡，即便持有C8卡等合法工作許可證，仍面臨被抓捕的風險，「新移民要提高警覺並保護好自己」。

律師：無犯罪紀錄也可能遭拘留 保釋難度升高

針對對小陳的案例，移民律師劉汝華表示，不同以往，目前對尚未有最終遞解裁決、持有C8類工作許可的庇護申請人，一旦被ICE拘留，往往很難獲得保釋。

他指出，目前大部分的遭拘留者，並無犯罪紀錄，仍在等待移民法庭審理，平日也有穩定工作及正常社區生活，因此外界很難從個案中看出清楚一致的執法標準，「有時似乎是在出庭或與移民官接觸時被碰上，就可能被帶走」。

圖為等候在移民法庭外，準備逮捕出庭移民的ICE幹員。(歐新社)
圖為等候在移民法庭外，準備逮捕出庭移民的ICE幹員。(歐新社)

劉汝華說，當事人遭捕後，通常會被送往移民拘留中心，若案件原本已有開庭通知，移民局方面也可能要求將庭期大幅提前，讓當事人在短時間內出庭見法官。這不但使被拘留者承受極大心理壓力，也壓縮律師蒐集證據、聯繫證人及準備案件的時間。

劉汝華表示，即使移民法官最終批准當事人的庇護申請，但若移民局提出上訴，當事人仍可能在上訴結果出來前繼續被拘留，未必能立即獲釋。

劉汝華也指出，若當事人從紐約被轉往其他州，尤其是移民執法及司法環境較為保守的州，案件可能更加不利。跨州轉移也會增加律師探視、與當事人溝通及準備材料的難度，家屬往返拘留中心同樣更加困難，對整個辯護過程形成額外障礙。

前車之鑑：華人夫婦紐約市停車場遭便衣圍捕 拘留近半年後返中

張鵬表示，小陳的遭遇並非個例。2025年7月，他熟識的一對持C8工卡、正在等待庇護案件審理的華人夫婦，在曼哈頓大都會博物館停車場遭到便衣執法人員抓捕。夫妻事後表示，ICE的此次行動可能是源於遭人舉報。

據張鵬轉述，抓捕當日，多名便衣人員駕車包圍夫妻二人的車輛，並直接將兩人從車內帶走，過程中甚至撞壞了他們的車尾。

張鵬表示，這對夫婦當時已來美六年，在皇后區大學點附近經營繪畫班，學生不少，在附近社區也小有名氣，並經常參與或協助與兒童教育相關的社區活動。兩人已在紐約購屋，事業與生活均趨穩定，家中還有一名剛出生的幼子。

張鵬表示，夫婦二人此前已完成移民法庭的程序庭，庇護實體庭(俗稱「大庭」)原定於同年12月舉行。但被捕後，兩人遭移送印第安納州的拘留中心，律師曾嘗試為其爭取保釋，但均未獲批准。

同年9月，在長期拘留及案件前景不明的壓力下，夫妻二人決定放棄繼續申請庇護。張鵬說，律師當時認為，即使繼續等待原定於12月舉行的實體庭，在印州當地司法環境下獲得有利結果的希望微乎其微，因此兩人要求返回中國。此外，兩人還說，拘留中心居住環境惡劣，他們住在與200多人同住的大房，食物也難以下嚥，「心理上實在是受不了」。

然而，張鵬說，即使兩人已在9月表明放棄庇護及離境意願，卻仍未立即獲釋，而是繼續被拘留至12月。期間家中數月大的孩子只能暫由祖父照顧。夫妻二人直到12月才被批准解除拘留狀態並遞解回中國；家人此後也出售在美房產，帶孩子一同返中。

ICE自入夏以來在機場、移民登記處和社區加強執法，創下川普二度執政以來單月最高紀...
ICE自入夏以來在機場、移民登記處和社區加強執法，創下川普二度執政以來單月最高紀錄。(美聯社)

精華 FAQ

  • 他當時正在長島出席移民法庭的Master Calendar Hearing，等待與法官一對一面談時，被引導到另一間辦公室，隨即遭ICE人員問話並當場逮捕。

  • 社區居民希望把聯署簽名作為補充材料提交法官，證明當事人對社區有正面貢獻與支持度，藉此為後續庇護程序爭取更有利的考量。

  • 律師指出，現階段即使沒有犯罪紀錄、持有合法工作許可，只要被ICE拘留，往往也很難保釋；若被轉往外州，律師與家屬支援及準備案件都會更困難。

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