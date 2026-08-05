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紐約驚現百元假鈔 州警通緝嫌犯 警告居民

記者胡聲橋╱紐約即時報導
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警方得到的使用百元假鈔的嫌疑人的照片。(紐約州警)
警方得到的使用百元假鈔的嫌疑人的照片。(紐約州警)

紐約州警稱，目前有一人使用假幣在紐約州多家商店行騙。警方認定嫌疑犯為同一人，目前已根據監控錄像獲得這名嫌犯的照片並予以通緝。州警還發布了假幣警報。

7月25日，紐約州警方接獲報案稱，位於黑河村(village of Black River)3號州道28525號的Dollar General商店出現假鈔。調查顯示，當天上午11時43分左右，一名身份不明的男子進入這家商店，要求將500元現金充值到其線上禮品卡帳戶。該男子付款時使用了五張100元的鈔票。交易完成後，這名男子離開商店。這時一名店員注意到其中兩張百元鈔票的序號是相同的。經進一步檢查，店員確認這五張鈔票均為假鈔。

進一步調查顯示，同一嫌疑人已在紐約州北部地區多家Dollar General商店行騙。沃特敦市(city of Watertown)一家Dollar General商店也發生了類似案件，涉案嫌疑人為同一人。目前沃特敦警察局正在調查此案。

2026年7月28日，該嫌疑人又進入了奧斯威戈郡(Oswego County)漢尼拔村(village of Hannibal)的一家Dollar General商店，試圖使用假幣向其線上帳戶充值，但交易被拒絕，店方已向州警報案。

根據警方的描述，這名嫌疑人為非洲裔男性，年齡約20至30歲，身高在5呎4寸和5呎6吋之間，身材偏瘦。案發時，這名嫌犯戴著黑色頭巾，身穿白色背心、黑色運動褲和紅色運動鞋。據信他駕駛一輛灰色四門轎車。

紐約州警還發布了假幣警報，提醒商業機構、零售商和食品攤主注意識別假幣。州警提醒，可以用手摸，真幣和假幣的手感不同；其次可以檢查紙面上的水印、安全線和墨水顏色的變化；如有可能，可以使用檢測筆。警方表示，居民如發現可疑貨幣，請記錄細節並向警方報告。

紐約州警繳獲的百元假鈔。(紐約州警)
紐約州警繳獲的百元假鈔。(紐約州警)

紐約州警發布的假幣警報。(紐約州警臉書)
紐約州警發布的假幣警報。(紐約州警臉書)

精華 FAQ

  • 最早是在黑河村的Dollar General商店被發現。嫌犯以5張100元鈔票充值500元禮品卡，事後店員察覺其中2張序號相同，進一步確認全數為假鈔。

  • 州警表示，監控畫面顯示的嫌犯特徵一致，且在紐約州北部多家Dollar General都出現相似手法，因此判定是同一人犯案，並已依影像取得照片通緝。

  • 警方建議先用手觸摸辨別真偽，再檢查水印、安全線與墨水顏色變化，必要時可使用檢測筆；若發現可疑貨幣，應記錄細節並立即向警方報告。

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